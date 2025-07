Confira as 245 vagas de empregos ofertadas em Manaus nesta segunda

A Prefeitura de Manaus oferta 245 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda–feira (7), de 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré–seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, Zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, Zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 75

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – registro de compras, recebimento de pagamentos, emissão de comprovantes e atendimento ao cliente.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – analisar as compras de materiais, equipamentos, matérias-primas e serviços, realizar cotação e negociação com fornecedores, emitir pedidos e acompanhar o fluxo de entrega para cumprimento de todas as condições negociadas.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Churrasqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego ou seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos fins de semana) e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar nos serviços de alimentação, auxiliar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizar riscos de contaminação.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Supervisor de Restaurante

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos fins de semana), experiência em restaurantes, deliveries, pizzarias, padarias, hotéis ou similares, gestão de processos, gestão de pessoas, venda e treinamentos, curso de Informática básica e possuir documentação completa;

Atividades – coordenar e supervisionar todas as operações do restaurante, garantir um bom atendimento ao cliente, a qualidade dos alimentos e bebidas, e a eficiência da equipe; atuar como um elo entre a gestão e os funcionários, garantir que as operações diárias ocorram sem problemas e que os padrões de qualidade sejam mantidos.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego ou seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos fins de semana) e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados, preservar o estoque limpo e organizado; empacotar e desempacotar os produtos, realizar expedição materiais e produtos, examinando-os, providenciar despachos e auxiliar no processo de logística.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

4 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos fins de semana) e possuir documentação completa;

Atividades – criar e elaborar pratos e cardápios, atuar direta e indiretamente na preparação dos alimentos; gerenciar brigada de cozinha e planejar as rotinas de trabalho; gerenciar, ainda, os estoques e atuar na capacitação de funcionários.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

6 vagas – Pintor

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar e aplicar tintas, vernizes e outros revestimentos em superfícies, tanto em áreas internas quanto externas de edifícios e outras obras civis.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

6 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalação, manutenção e reparo de sistemas de água, esgoto e gás em edifícios.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

3 vagas – Promotor de Vendas – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – garantir excelência na organização e limpeza do departamento, oferecendo atendimento diferenciado ao cliente e impulsionando resultados por meio da oferta de produtos financeiros; atender prontamente solicitações do caixa, assegurando integridade das mercadorias e precificação adequada; monitorar entrada e saída de peças no provador, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

3 vagas – Promotor de Vendas – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – garantir excelência na organização e limpeza do departamento, oferecendo atendimento diferenciado ao cliente e impulsionando resultados por meio da oferta de produtos financeiros; atender prontamente solicitações do caixa, assegurando integridade das mercadorias e precificação adequada; monitorar entrada e saída de peças no provador, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

30 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Ajuricaba, Alvorada, Amazonino Mendes, Armando Mendes, Bairro da Paz, Betânia, Cachoeirinha, Campo Dourado, Castanheira, Cidade de Deus, Colônia Oliveira Machado, Compensa, Coroado, Crespo, Dom Pedro, Educandos, Grande Vitória, Japiim, João Paulo, Jorge Teixeira, Lírio do Vale, Monte das Oliveiras, Morro da LIberdade, Nova cidade, Nova Esperança, Nova Vitória, Núcleo 15 e 16, Osvaldo Frota, Ouro Verde, Parque 10, Parque das Nações, Petrópolis, Planalto, Redenção, Riacho Doce, Santa Luzia, Santo Agostinho, Santo Antônio, São Francisco, São Jorge, São José, São Lázaro, São Raimundo, Tancredo Neves, Vila da Prata, Zumbi e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e ser responsável pelo controle e a localização do estoque físico; realizar o controle dos materiais, bem como o armazenamento adequado; fazer a assistência entre carga e descarga de materiais; fazer o lançamento da movimentação de entrada e saída acompanhado com a nota fiscal.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar e atender os clientes, elaborar orçamentos, lidar com desafios de oficina mecânica, trabalhar em equipe e manter a área de vendas organizada.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Atendente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atendimento ao cliente, organização e limpeza do local, preparação e venda de produtos, e controle de estoque.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conhecimento básico de técnicas de preparo de doces e sobremesas; planejar e executar receitas.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Salgadeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar salgados fritos e assados; planejar e executar receitas.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dar suporte em diversas atividades da cozinha, auxiliando no pré-preparo, preparo e montagem de pratos, além da limpeza e organização do ambiente de trabalho.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Pintor Automotivo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 10, residir nas proximidades do Distrito II e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – pinturas de lanternagem, polimento, reboque e fibragem; providenciar desmonte e preparar lataria e peças; conhecimento em elétrica automotiva.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Operador de Máquina Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 11, Liderança, disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar e abastecer as máquinas; controlar o processo de extrusão; monitorar a qualidade do produto; garantir a segurança operacional; realizar manutenção preventiva.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

Vagas no Comércio – 9

2 vagas – Técnico de Desenvolvimento de Sistemas

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Ciência da Computação;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Informática e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades -monitorar o desempenho das instalações e equipamentos de informática distribuídos pela empresa zelando pelo seu perfeito funcionamento e atendimento das necessidades dos usuários; solicitar adaptações, atualizações, reparos e compras de novos ativos justificando o pedido e requerendo autorização do superior; acompanhar a necessidade de aquisição, adaptação ou reformulação de sistemas informatizados para atender ou melhorar o fluxo de trabalho e informações da empresa; avaliar a necessidade junto ao usuário e mantém contatos com o mercado visando identificar fornecedores para suprir tal carência, negocia condições de compra ou prestação de serviços e busca aprovação do superior para sua efetivação; acompanhar sua implantação intermediando a atuação dos fornecedores contratados junto aos usuários e informa-se sobre detalhes técnicos para orientações posteriores ou treinamento; dá suporte técnico aos usuários para otimizar a utilização dos sistemas em geral esclarecendo dúvidas, desenvolvendo treinamentos, auxiliando-os para a realização de atividades especiais; acompanhar a instalação ou atualização de sistemas de comunicação bancária visando agilizar o acesso e processamento de informações junto aos bancos, como: pagamentos, transferências, recebimentos; mantém-se informado para orientações futuras à equipe interna; auxiliar na busca de soluções para o sistema de telefonia da empresa: mantém contatos com fornecedores, pesquisa novas tecnologias, treina usuários, etc. visando uma maior eficiência interna e externa desse serviço.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Analista de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Informática e possuir documentação completa;

Atividades -auxiliar no cálculo e processamento da folha de pagamento, incluindo impostos, encargos e benefícios; dar suporte nos processos de admissão, incluindo a coleta e organização de documentos, e nas rescisões contratuais; registrar e controlar o ponto eletrônico dos funcionários, apurando horas extras e banco de horas; auxiliar na gestão de benefícios, como vale-transporte, assistência médica, vale-refeição, entre outros; manter-se atualizado sobre a legislação trabalhista e convenções coletivas, auxiliando na aplicação das leis e normas; organizar e arquivar documentos do departamento pessoal, como contratos de trabalho, atestados médicos e outros; prestar suporte e informações aos funcionários sobre questões relacionadas ao DP.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Ajudante de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recebimento, armazenamento, limpeza de depósito.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – checagem de mercadorias, carga e descarga, conferência de nota fiscal, organização do estoque, entregas.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Assistente Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Pacote Office, experiência com materiais elétricos ou atacadistas e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – cadastrar e captar novos clientes; solicitação para análise de créditos; elaboração de orçamentos; monitoramento de pedidos e faturamentos; acompanhamento de rotas de entrega; realizar reuniões comerciais; conferência de materiais junto ao setor de estoque.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “B”, possuir veículo próprio e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar vendas externas.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

Vagas na Indústria – 125

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande (MT) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Alimentador de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão – SP e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Operador de Produção II

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – disponibilidade para trabalhar em turnos, vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Videira – Santa Catarina (SC) e possuir documentação completa;

Atividades – trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado, atividades como corte, coleta, pesagem e embalagem de alimentos, desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suínos.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

Vagas em Serviços – 35

1 vaga – Motorista de Carreta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com transporte de cargas, Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários de acordo com as leis de trânsito e normas de segurança, em um conjunto de veículos, composto por um cavalo mecânico e um ou mais trailers ou carretas; responsável pela permanência da documentação do veículo e pelo acondicionamento e amarração das cargas nos veículos; elaborar relatórios de viagem e rota e fazer conferência dos materiais para assegurar a correta entrega e coleta; efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo, abastecimentos, pedágios, taxas de cargas e descargas e demais despesas inerentes a operação; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 35, experiência em solda mig, eletrodo revestido e corte maçarico, disponibilidade para serviço externo e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – confeccionar, reparar estruturas para tótens, fachadas, placas e eventos em geral, cortar, moldar, furar, dobrar.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas – Cozinheiro Industrial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Manipulação de Alimentos e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – finalizar o processamento dos alimentos pré-elaborados pelo auxiliar de cozinha; elaborar os pratos principais conforme receitas previamente definidas, seguindo e observando as orientações nutricionais de segurança alimentar; Verificar e executar técnicas de apresentação dos alimentos prontos na rampa de atendimento.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas – Nutricionista

Escolaridade – ensino superior completo em Nutrição;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – efetivar treinamento de manipulação e segurança alimentar; programações de festivais dos clientes; avaliação de custo de cardápio, considerando as restrições da gestão de compras, bem como perfil contratual do cliente envolvido; reuniões de resultados e satisfação dos clientes em UPR; demonstrativos e análises nutricionais.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar vendas externas de material de expediente,escolar, de escritório, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Analista Comercial

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou Marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – emitir propostas comerciais com base em modelos prontos; organizar os documentos e prazos das propostas enviadas; fazer contato com clientes para coleta de dados e atendimento inicial; cadastrar e atualizar os dados dos clientes em planilhas e CRM; acompanhar listas de leads e status das propostas; Preencher documentos padrões para licitações; agendar e disparar e-mails com modelo pronto.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar recebimento e expedição de mercadorias, controle e organização de estoque, separação e embalagem de pedidos, armazenamento adequado de materiais, Operacionalização de distribuição e entregas, atendimento ao cliente.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) – 12

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – serviços de limpeza, conservação e manutenção da higiene das lojas.

Disponível até 07/07/2025 ou encerramento da vaga

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Eneva abre 29 vagas de emprego para atuar no Campo do Azulão no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱