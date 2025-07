Ingresso de PSG x Real supera em 20 vezes valor de Flu x Chelsea

As semifinais do Mundial de Clubes da Fifa estão definidas. O Fluminense enfrenta o Chelsea na terça-feira (8), e PSG e Real Madrid jogam na quarta-feira (9). As partidas serão disputadas no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), que comporta mais de 82 mil pessoas.

Diferença nos preços entre as semifinais

Logo após a confirmação dos confrontos, a Fifa iniciou a venda de ingressos, com preços que refletem a demanda de cada jogo. Para Fluminense x Chelsea, o ingresso mais barato custa US$ 13,40 (cerca de R$ 72,60).

Por outro lado, o ingresso mais acessível para PSG x Real Madrid sai por US$ 271,40 (aproximadamente R$ 1.471). Ou seja, a entrada mais barata para o duelo europeu custa 20 vezes mais que o da outra semifinal.

Preço dinâmico eleva valores

A Fifa utiliza a estratégia de preço dinâmico na venda de ingressos. Isso significa que os valores variam conforme a procura. Assim, quanto maior a demanda, mais alto o valor da entrada. A entidade deve manter esse modelo para a Copa do Mundo de 2026.

Ingressos ultrapassam R$ 19 mil

A alta procura por ingressos para o confronto entre Real Madrid e PSG elevou os preços de setores próximos ao gramado para US$ 2.174 (em torno de R$ 11.783). Na noite de sábado (5), os valores chegaram a superar R$ 19 mil, com base nas regras do preço dinâmico.

