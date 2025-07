Ganhador de R$ 905 milhões já passou por 25 prisões nos EUA

James Farthing, de 50 anos, faturou R$ 905 milhões (US$ 200 milhões) no Powerball, em abril, o maior prêmio já pago no estado de Kentucky. Contudo, mesmo após a vitória, ele se envolveu em uma confusão e acabou preso num resort da Flórida.

Celebrar virou prisão no resort

Após ganhar a bolada, James foi com a namorada, Jacqueline Fightmaster, de 42 anos, comemorar no TradeWinds Resort, na Flórida. Eles foram detidos durante uma confusão com um policial no local.

Ausência de autorização da condicional

As autoridades descobriram que James estava em solo floridiano sem a permissão necessária do seu agente de condicional em Kentucky, o que resultou em nova detenção.

Extenso passado criminal veio à tona

Com uma ficha corrida de 16 páginas, James foi classificado como “reincidente em crime grave” pelas autoridades de Kentucky. O histórico inclui:

Estrangulamento de uma namorada

Venda de cocaína a um informante disfarçado

Fuga de equipe prisional

Suborno de agente para obter medicamentos controlados

Posse de armas roubadas

Tráfico de maconha envolveu até sua mãe

25 prisões e 30 anos de cumprimento

James já esteve em 25 penitenciárias e totalizou cerca de 30 anos de prisão. Ele continuou cometendo crimes mesmo atrás das grades, como:

Agressões

Posse de drogas

Agiotagem

Jogos de azar

Tráfico de drogas

Relacionamento impróprio com funcionária de cantina prisional

