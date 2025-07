Prouni do 2º semestre publica resultado da primeira chamada; confira

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (7) o resultado da primeira chamada do Programa Universidade Para Todos (Prouni) referente ao segundo semestre de 2025. Os nomes dos pré-selecionados estão disponíveis no site acessounico.mec.gov.br/prouni.

Nesta edição, o programa oferece 211.202 bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior: 118.340 integrais (100%) e 92.862 parciais (50%). As bolsas são destinadas a mais de 370 cursos em 887 instituições de todo o país.

📌 Calendário Prouni 2025/2

Resultado da 1ª chamada: 7 de julho

7 de julho Comprovação das informações da 1ª chamada: 7 a 18 de julho

7 a 18 de julho Resultado da 2ª chamada: 28 de julho

28 de julho Comprovação da 2ª chamada: 28 de julho a 11 de agosto

28 de julho a 11 de agosto Lista de espera (manifestação de interesse): 18 e 19 de agosto

18 e 19 de agosto Resultado da lista de espera: 22 de agosto

🎓 Quem pôde se inscrever?

Para concorrer, o candidato precisava:

Ter feito o Enem 2023 ou 2024, com média mínima de 450 pontos e nota acima de zero na redação;

Atender aos critérios de renda familiar per capita: Até 1,5 salário mínimo (R$ 2.277) para bolsas integrais; Até 3 salários mínimos (R$ 4.554) para bolsas parciais;

Ter estudado em escola pública ou como bolsista em escola privada;

Ser pessoa com deficiência ou professor da rede pública (para cursos de licenciatura ou pedagogia).

📊 Distribuição das bolsas por estado

São Paulo lidera a oferta com 46.629 bolsas. Em seguida aparecem Minas Gerais (23.486), Paraná (14.000), Bahia (13.827) e Rio Grande do Sul (12.415). No Amazonas, são 6.842 oportunidades. Veja a lista completa no site do MEC.

🤔 O que significa ser pré-selecionado?

A pré-seleção não garante a vaga. O candidato deve comparecer à instituição de ensino e comprovar todas as informações prestadas na inscrição. Caso não haja formação de turma, a vaga pode ser perdida.

✳️ Critérios de desempate no Prouni

Se candidatos tiverem a mesma média do Enem, o desempate considera:

Maior nota na redação; Maior nota em linguagens; Maior nota em matemática; Maior nota em ciências da natureza; Maior nota em ciências humanas.

💡 Pode usar Prouni junto com Fies ou Sisu?

Prouni + Fies: Sim, é possível usar o Fies para financiar a parte não coberta pela bolsa parcial.

Sim, é possível usar o Fies para financiar a parte não coberta pela bolsa parcial. Prouni + Sisu: Não é permitido cursar simultaneamente; o aluno precisa escolher um dos dois programas.

🎯 Cotas no Prouni

Há vagas reservadas para pessoas com deficiência e autodeclarados pretos, pardos e indígenas. A proporção das cotas segue os dados do Censo do IBGE em cada estado.

Para mais informações, acesse o site oficial do programa: acessounico.mec.gov.br/prouni.

(*) Com informações do G1.

