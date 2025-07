A Fifa reduziu drasticamente os preços para o jogo entre Fluminense e Chelsea, pela semifinal do Mundial de Clubes. A entrada mais barata, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), custa US$ 13,40 (cerca de R$ 72), uma queda de 97,2% em relação ao valor original de US$ 473,90 (R$ 2.563). O preço é inferior ao ingresso mais barato para jogos na Arena da Amazônia, em Manaus, que chegou a R$ 300. Os ingressos em solo “Baré” são 4 vezes mais caros que na competição internacional.

A estratégia da Fifa é a adoção da política de preços dinâmicos, que tem como objetivo aumentar a presença de torcedores nas arquibancadas, principalmente nas fases decisivas. Com a redução de valor, a organização visa evitar arquibancadas vazias em partidas decisivas do torneio.

Jogos na Arena da Amazônia

A realidade é diferente no cenário regional: mesmo com grandes clubes em campo, os jogos em Manaus têm ingressos com preços acima do que o torcedor espera e tem condições de pagar.

Na partida entre Flamengo x Amazonas FC, realizada em maio de 2024 na Arena da Amazônia, os ingressos mais baratos variaram entre R$ 150 (meia) e R$ 300 (inteira) no setor superior sul. Já no setor inferior oeste/norte, a meia-entrada custou R$ 250. A partida contou com 22.948 torcedores presentes. A capacidade de público da arena da Amazônia é de quase 45 mil lugares. Isso representou menos da metade dos lugares do estádio.

Entre eles estava o flamenguista Felipe Wallace, que pagou R$ 250 pelo ingresso. Ele criticou os valores, afirmando que não condizem com a realidade econômica da população amazonense.

“Deveria ser mais barato o valor do ingressos para que mais pessoas possam ir ao estádio. Esses preços, com certeza afasta o amazonense do estádio. Só falar que vem um jogo do Flamengo pra que o pessoal dar logo um pulo e dizem que vai ser uma fortuna”, destacou.

A mesma situação se repetiu no jogo entre Vasco x Madureira, ocorrida em janeiro pelo Campeonato Carioca, que recebeu 17.240 torcedores. O ingresso mais barato custava R$ 258 (inteira) e R$ 129 (meia). O flamenguista André Ricardo comprou essa categoria para acompanhar a esposa vascaína, Érica Nascimento, e declarou ao Em Tempo que o preço cobrado no ingresso acaba afastando o torcedor amazonense do estádio de futebol.

“Esse é um dos principais pontos que precisam ser pensados para trazer o torcedor pro estádio. O valor do ingresso afasta do torcedor dos estádios de futebol”, pontuou.

Motivações

O Em Tempo entrou em contato com a Federação Amazonense de Futebol (FAF) para esclarecer os motivos dos ingressos no Amazonas serem mais caros que em outras partidas pelo mundo. Até o fechamento desta edição, não houve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

Leia mais: Fluminense tem de derrubar rivais bilionários para chegar ao título

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱