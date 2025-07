Manaquiri recebe novo poço e reservatório para ampliar acesso à água potável

Com o objetivo de reforçar a segurança hídrica e ampliar o acesso à água tratada no interior do estado, o governador Wilson Lima inaugurou, nesta segunda-feira (7), um novo poço tubular e reativou um reservatório elevado de concreto no município de Manaquiri, a 60 quilômetros de Manaus.

As ações foram realizadas por meio da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) e fazem parte da estratégia estadual de ampliar a infraestrutura de saneamento nos municípios mais afetados por cheias e estiagens.

“Resolvemos um problema histórico. Agora os moradores têm acesso à água potável com qualidade e em abundância”, afirmou o governador.

Novo poço vai atender famílias do bairro Osmar Freire

Uma das principais entregas foi o Poço Tubular PT-09, instalado no bairro Osmar Freire (bairro da Torre), que até então não era atendido pela Cosama. A obra foi viabilizada por emenda parlamentar do deputado estadual Sinésio Campos e deve beneficiar cerca de 200 famílias.

O poço tem 120 metros de profundidade, vazão de 25 m³/h e diâmetro de 8 polegadas, representando um avanço importante no abastecimento da região.

Reservatório volta a funcionar após 20 anos

Outro destaque foi a reativação do reservatório elevado de concreto do município, com capacidade para 300 mil litros de água. A estrutura estava desativada há mais de duas décadas e passou por impermeabilização interna para retomar o funcionamento com eficiência energética e maior pressão na distribuição.

A retomada beneficia 8.775 moradores dos bairros Centro e Ajuricaba, além de incluir um ponto exclusivo de abastecimento para o Corpo de Bombeiros, garantindo fornecimento mesmo em caso de falta de energia.

Fábrica de água envasada será implantada em Tabatinga

Durante a agenda, o governador também anunciou a implantação de uma nova fábrica de água envasada no município de Tabatinga, no Alto Solimões. A unidade terá estrutura semelhante à de Manaquiri e atenderá comunidades da região, especialmente durante o “verão amazônico”, quando há maior dificuldade de acesso à água potável.

“Essa estrutura de envasamento é essencial para garantir água tratada em períodos de estiagem e cheias extremas”, disse Wilson Lima.

Fábrica de Manaquiri já distribuiu mais de 3 milhões de copos

A visita técnica também incluiu a Fábrica Estadual Envasadora de Água de Manaquiri, inaugurada em 2022, que completou três anos de funcionamento no último dia 10 de junho.

A unidade já distribuiu mais de 3 milhões de copos de água tratada, sendo 57 mil apenas em 2025, com capacidade de produção de 450 mil copos por mês. A água é captada de quatro poços, passa por tratamento rigoroso e é envasada com controle sanitário diário.

