Adega bloqueia avenida e termina com 34 veículos apreendidos em Manaus

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) desarticulou uma festa clandestina que causou a interdição completa da avenida Alphaville, no bairro São José, zona Leste de Manaus. A ação ocorreu na madrugada de domingo (7) e resultou na apreensão de 34 veículos, entre carros e motocicletas.

Entre os automóveis removidos, um carro possuía som automotivo tipo “paredão”, usado para animar o evento irregular, que reuniu dezenas de pessoas e obstruiu o tráfego na região.

Interdição ocorreu durante a madrugada

Segundo informações do Comando de Policiamento Ostensivo (CGPO), a PMAM recebeu o alerta por volta das 2h30. A via estava completamente bloqueada por veículos estacionados de forma irregular e pela presença de populares que participavam da festa, com som em alto volume.

Diante da situação, o CGPO acionou o Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Detran-AM, além de reforço das Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) e da Força Tática.

A via foi totalmente liberada às 4h30, após a retirada dos veículos e dispersão dos participantes.

Infrações registradas na operação

Durante a ação conjunta, os agentes apreenderam 32 motocicletas e dois carros. As infrações mais recorrentes foram:

Participar de evento sem autorização como condutor

Conduzir veículo sem habilitação

Dirigir sob efeito de álcool

Direção na contramão

Conduzir veículo com placa adulterada ou falsificada

Denúncia pode ser feita de forma anônima

A Polícia Militar do Amazonas reforça o pedido à população para denunciar eventos clandestinos e atividades criminosas por meio do disque-denúncia 181 ou do telefone 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo absoluto.

