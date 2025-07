Mulher é arremessada em churrasqueira após colisão entre motos

Uma mulher foi arremessada em uma churrasqueira após sofrer um acidente de trânsito em Itacoatiara, interior do Amazonas, durante a segunda-feira (7).

Segundo testemunhas, a vítima atravessava um cruzamento quando foi atingida por outra motocicleta que seguia pela via. Com o impacto da colisão, ela foi arremessada contra uma churrasqueira que estava em funcionamento no local.

A vítima sofreu ferimentos causados pela queda da motocicleta e também queimaduras na perna ao ser arremessada contra a churrasqueira. Ela foi socorrida e levada ao hospital do município. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Leia mais: VÍDEO: Motorista atropela homem e criança em Manaus e foge sem prestar socorro

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱