Curso prepara assistentes terapêuticos para atuar com crianças em Manaus

Estão abertas as inscrições para a segunda turma do curso de Assistência Terapêutica, voltado a quem deseja atuar diretamente no apoio a crianças com necessidades terapêuticas específicas. A formação acontece entre os dias 25, 26 e 27 de julho, com carga horária de 20 horas presenciais, em Manaus. O público-alvo inclui estudantes e profissionais da saúde, educação e áreas correlatas.

Coordenação especializada e metodologia atualizada

O curso será coordenado pela Dra. Marcely Almeida, pedagoga e neuropsicopedagoga com mais de 30 anos de experiência no cuidado infantil. Fundadora da Sapere, Marcely é especialista em Autismo, Intervenção Precoce pelo Modelo Denver e possui pós-graduação em Análise do Comportamento Aplicada (ABA).

“O assistente terapêutico é responsável por aplicar diretamente os programas terapêuticos, observando o progresso da criança e ajustando estratégias sob supervisão técnica. Ele faz a ponte entre a família, o aprendente e os profissionais, garantindo consistência nas intervenções e contribuindo para que os objetivos terapêuticos sejam alcançados”, explica a coordenadora.

Conteúdo prático e humanizado

Durante os três dias, os participantes terão acesso a uma formação intensiva, que reúne teoria e prática. Entre os temas abordados estão fundamentos da intervenção precoce baseada no Modelo Denver, estratégias de manejo comportamental, promoção da autonomia, técnicas de observação e registro, além de discussões de casos clínicos reais e simulações supervisionadas.

A primeira edição, realizada em junho, formou nove profissionais e teve avaliação positiva. Para Renata Lemos, participante da turma anterior, o curso trouxe ferramentas valiosas:

“Aprender a brincar e ensinar foi com certeza um ponto chave do curso para mim, um aspecto importante que pretendo levar aos meus futuros pacientes.”

Diferenciais e benefícios

Entre os diferenciais desta segunda edição estão a abordagem humanizada, vivências práticas, coffee break incluído, certificado de 20 horas e um bônus exclusivo: as primeiras inscritas terão direito a uma supervisão individual com análise em vídeo feita pela Dra. Marcely.

Serviço

O quê: Formação em Assistência Terapêutica Infantil – 2ª Turma

Quando: 25, 26 e 27 de julho

Carga horária: 20 horas | Vagas limitadas (12)

Público-alvo: Pessoas acima de 18 anos interessadas no desenvolvimento infantil. Indicado para estudantes e profissionais de Pedagogia, Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicomotricidade, Musicoterapia e áreas afins.

Local: Rua Cometa Halley, nº 08, Conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, Manaus

Informações e inscrições: Instagram @sapere.cdi | www.saperecdi.com.br | WhatsApp (92) 99230-5850

(*) Com informações da assessoria

