Rua Acopiara passa a ter sentido único no bairro Redenção

Alteração visa garantir mais segurança e fluidez no trânsito da zona Centro-Oeste de Manaus.

A rua Acopiara, localizada no bairro Redenção, zona Centro-Oeste de Manaus, agora opera em sentido único, no trecho entre a rua Maria Azevedo Ramos e a rua Estrela Rajada. O novo fluxo segue da Maria Azevedo em direção à Estrela Rajada.

A mudança foi promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito e garantir mais segurança viária.

Decisão foi baseada em estudo técnico

A alteração foi resultado de estudos técnicos realizados pela equipe de engenharia de tráfego do IMMU. Os profissionais analisaram o local e ouviram a opinião de moradores, motoristas e trabalhadores da área. A mudança foi aprovada por 87% das pessoas consultadas.

“Essas mudanças fazem parte de um planejamento estratégico para melhorar a mobilidade urbana em áreas críticas”, destacou Uaroldi Guedes, diretor de engenharia do IMMU.

Sinalização atualizada

Para auxiliar na adaptação dos motoristas, o IMMU implantou sinalização horizontal e vertical no trecho, com placas de “Pare”, linha contínua e orientações do novo sentido.

Mais segurança e mobilidade

Com o crescimento urbano acelerado, ajustes como esse são essenciais para reorganizar o tráfego, reduzir conflitos viários e tornar o sistema mais eficiente.

