Terra registra o dia mais curto da história nesta quarta por influência da Lua

A Terra deve registrar nesta quarta-feira (9) o dia mais curto da história. O fenômeno ocorre por causa de uma leve aceleração na rotação do planeta, influenciada principalmente pela posição da Lua.

De acordo com especialistas, a expectativa é que o dia tenha entre 1,3 e 1,51 milissegundo a menos do que o habitual.

A mudança acontece porque a Lua estará em seu ponto mais distante do equador terrestre, o que modifica a intensidade de sua atração gravitacional sobre o eixo da Terra.

Outras datas próximas, como os dias 22 de julho e 5 de agosto, também podem ter dias com duração abaixo da média.

Rotação

Normalmente, um dia terrestre dura 24 horas, ou 86.400 segundos — tempo necessário para o planeta completar uma rotação sobre seu próprio eixo. No entanto, fatores como a posição da Lua e do Sol podem afetar esse ritmo, conforme explica o site LiveScience.

Nos últimos anos, cientistas observaram que a Terra tem girado mais rapidamente do que em períodos anteriores. Até agora, o recorde de dia mais curto foi registrado em 5 de julho de 2024, com 1,66 milissegundo a menos do que o tempo padrão de 24 horas.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Brasil negocia com a Jordânia rota por terra para retirada de políticos de Israel

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱