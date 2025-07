Concerto ‘Amor em Canções’ acontece nesta quinta em Manaus

Espetáculo gratuito reúne vozes e violões em homenagem ao amor no Teatro da Instalação, com repertório nacional e internacional

O Teatro da Instalação, no Centro de Manaus, recebe nesta quinta-feira (10), às 19h, o concerto gratuito “Amor em Canções”. O espetáculo une os alunos de canto popular e a Camerata de Violões do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, unidade Sambódromo.

A apresentação tem classificação livre e é promovida pelo Núcleo de Música do Liceu, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Repertório celebra o amor em diversas formas

O repertório do concerto mistura clássicos da Música Popular Brasileira com canções internacionais. Os arranjos vocais e instrumentais exaltam diferentes formas de amor: romântico, nostálgico, sereno e apaixonado.

O concerto também homenageia a música como linguagem universal dos afetos. O público poderá apreciar interpretações sensíveis, com alto nível técnico e harmonia entre voz e instrumentos.

Direção e estrutura do espetáculo

A direção geral do espetáculo é de Davi Nunes, com supervisão artística de Fabiano Cardoso e coordenação pedagógica de Suzana Bomfim e Wanusa Assef.

A apresentação terá 50 minutos de duração e envolve alunos e professores do Liceu. Além de violões e canto, o espetáculo conta com piano, percussão e atenção especial à iluminação, sonorização e ambientação.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Mostra de Teatro Águas de Manaus estreia em agosto

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱