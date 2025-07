A primeira edição da Mostra de Teatro Águas de Manaus estreia em agosto com programação gratuita nas Zonas Oeste, Leste e Centro da capital.

O evento reúne espetáculos de companhias locais e o musical premiado sobre Rita Lee, com atuação de Mel Lisboa. Serão quatro dias de apresentações: 9, 10, 16 e 17 de agosto.

As sessões ocorrem nos anfiteatros de Ponta Negra e Jorge Teixeira, no Largo São Sebastião, e nos palcos do Ateliê 23, Buia Teatro e Teatro Gebes de Medeiros.

A iniciativa é resultado do Ministério da Cultura e do Instituto Brasileiro de Teatro (iBT), via Lei de Incentivo à Cultura. Conta com apresentação da Águas de Manaus e patrocínio do Instituto Carlos Roberto Hansen e Grupo Tigre. Apoiam o projeto Sinetram, Fetam, Ateliê 23 e Buia Teatro.

Para Agnaldo Moreno, do iBT, a mostra incentiva o teatro público e interativo. “A mostra nasce como um convite para que a população vivencie o teatro de forma interativa, em espaços públicos e com temas que reflitam situações cotidianas, eventos históricos e aspectos culturais da região”, afirma.

O diretor-presidente da Águas de Manaus, Pedro Augusto Freitas, destaca a proximidade com a comunidade. “Cultura é um direito tão básico quanto o saneamento”, diz ele, ressaltando o apoio a artistas locais.

Programação

9/8, 20h, Ponta Negra: Rita Lee – Uma Autobiografia Musical, com Mel Lisboa. O musical, criado em 2024, revive momentos da trajetória da cantora que se apresentou no réveillon de 2010 para mais de 150 mil pessoas.

10/8, 17h, Ponta Negra: Tucumã e Buriti – As Brocadas do Tarumã‑Açu, do grupo Jurubebas de Teatro.

10/8, 19h: Apresentação especial dos bois Garantido e Caprichoso.

16/8, 17h, Jorge Teixeira: Bertholdo – Estudo nº 1, do Buia Teatro.

16/8, 18h30: Filha do Encontro das Águas, de Lia Benacon.

16/8, 20h: Balões, do Grupo Barravento, com história poética do palhaço Caco.

17/8, 15h, Ateliê 23: Menina Miúda, da Cia Menina Miúda.

17/8, 16h, Buia Teatro: Cê Virou Planta, da Soufflé de Bodó.

17/8, 17h, Largo São Sebastião: Teatro Lambe-Lambe, com dramaturgias plurais.

17/8, 19h, Teatro Gebes Medeiros: Bar Patrícia, com relatos de drag queens sobre a Ditadura Militar.

(*) Com informações da assessoria

