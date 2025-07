Festival de Férias reúne crianças com oficinas e contação de histórias no Palacete Provincial

O Festival de Férias levou atividades culturais e educativas para o Palacete Provincial, no Centro de Manaus, na terça-feira (9). O evento reuniu crianças de 5 a 13 anos em oficinas criativas, contação de histórias e visitas aos museus do espaço.

Visitas aos museus e atividades lúdicas

Na chegada, os grupos foram guiados pelos espaços do Museu Tiradentes, que conta a história da Polícia Militar do Amazonas, e pelo Museu da Imagem e do Som do Amazonas (Misam).

Em seguida, os pequenos participaram de oficinas separadas por faixa etária. Crianças de 5 a 7 anos criaram releituras de personagens amazônicos, como a Iara e o Boto cor-de-rosa. Já as de 8 a 13 anos participaram de oficina de teatro com foco em expressão corporal, voz e interpretação.

“Hoje, estou trazendo a oficina de teatro infantil, uma introdução ao teatro em que as crianças aprendem a se expressar por meio do corpo e a transformar suas ideias em cena. Os grupos estão explorando diferentes emoções: um apresenta a alegria, outro a raiva, e o terceiro a tristeza”, contou Rômulo, instrutor do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

Oficinas para pais e lendas da Amazônia

Enquanto as crianças participavam das oficinas, pais e responsáveis participaram de uma oficina de isogravura, com foco na criatividade em família.

Outro destaque foi a oficina de autocolagem, com lendas amazônicas como tema principal. Usando barbante e lápis de cor, as crianças fizeram representações da Iara e do Boto cor-de-rosa.

Contação de histórias emociona crianças e pais

Um dos momentos mais esperados foi a contação da lenda da vitória-régia, com as atrizes Neuriza Figueira e Jey Figueira.

“Vamos contar a história da jovem que se transformou nessa linda flor. É uma lenda que encanta e representa nossa cultura”, disse Neuriza.

A mãe Clarissa Oliveira, de 24 anos, destacou a importância da experiência:

“Ficamos contando os dias para não perder a data de vir aqui hoje. Acho muito interessante porque é a cultura do nosso estado, e é importante que as crianças conheçam. A questão do desenvolvimento também chamou nossa atenção. Logo que chegamos, minha filha já começou a interagir, e ela é muito tímida. Achei muito bacana que também há interação com os pais. Isso é essencial, porque nós também queremos consumir cultura”.

Sustentabilidade e criatividade no Festival

Segundo o gerente da Central de Arte e Educação, Ricardo Lopes, o evento também abordou temas como economia criativa e sustentabilidade.

“No primeiro dia, por exemplo, eles receberam uma ecobag feita com garrafa PET. Foi interessante para as crianças verem, na prática, como o cuidado com o meio ambiente pode ser aliado à criatividade. A ideia é que elas saiam das atividades com aprendizado, mesmo em meio à brincadeira”.

Próximas edições do Festival de Férias

Quinta-feira (10/07):

Das 13h30 às 16h, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, com oficinas e intervenções artísticas.

Das 13h30 às 16h, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, com oficinas e intervenções artísticas. Domingo (13/07):

Das 16h às 20h, no Parque Rio Negro, bairro São Raimundo, com contação de histórias, apresentações circenses, fanfarra e oficinas dos projetos Mania de Ler e MovCEU.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Festival de Férias em Manaus gratuito para crianças e famílias

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱