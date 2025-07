Samu Manaus registra queda de 50% nos trotes no primeiro semestre de 2025

Central do Samu recebeu 3.313 trotes no 1º semestre de 2025; número ainda preocupa.

A Central de Regulação do Samu 192, da Prefeitura de Manaus, registrou 3.313 trotes no primeiro semestre de 2025. O número representa uma redução de 50,7% em comparação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 6.731 trotes.

Apesar da queda, a diretora clínica do Samu Manaus, médica Alessandra Said, alerta que o número ainda é elevado e pode aumentar durante as férias escolares de julho, período em que crianças e adolescentes ficam mais ociosos em casa.

“A maioria dos trotes é feita por crianças e adolescentes, o que pode prejudicar atendimentos reais. Um trote ocupa a linha da central e pode atrasar a chegada de uma ambulância em situações críticas, como acidentes graves ou casos de AVC”, explica a médica.

Janeiro teve queda expressiva

O comparativo entre os meses de janeiro mostra uma redução significativa.

Em janeiro de 2024, o Samu recebeu 2.351 trotes. Já em janeiro de 2025, o número caiu para 475.

Educação como forma de prevenção

Para reduzir os trotes no Samu, uma das estratégias tem sido a ação educativa nas escolas, promovida pela equipe da unidade.

“Apresentamos os serviços do Samu, ensinamos noções básicas de primeiros socorros e explicamos como os trotes atrapalham quem realmente precisa de atendimento”, destaca Alessandra Said.

A médica reforça a importância do apoio das famílias. Segundo ela, pais e responsáveis devem orientar os filhos sobre o uso correto do serviço, principalmente durante as férias.

“O número de trotes está entre os menores desde que o Samu começou a operar em Manaus, mas ainda deveria ser zero para que o serviço funcione com máxima eficiência”, conclui.

Sobre o Samu Manaus

O Samu 192 realiza atendimentos 24 horas por dia, todos os dias da semana, em casos de urgência e emergência clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, ginecológica e psiquiátrica.

O serviço conta com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores e equipe administrativa. A partir da ligação, os atendentes orientam sobre os primeiros passos e definem o envio da equipe de acordo com a gravidade e a localização.

