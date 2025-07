Caso Viviane: Justiça condena ex-noivo e comparsa após 12 anos do crime

Três dias de julgamento marcaram a condenação de Alesson Pessoa Mota e Francisco de Almeida, acusados da morte de Viviane Costa de Castro, em Manaus. O caso foi julgado pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, com sentença proferida na tarde desta quarta-feira (9).

Alesson foi condenado a 37 anos, 3 meses e 15 dias de prisão, enquanto Francisco recebeu pena de 33 anos, 9 meses e 19 dias, ambos em regime fechado. Francisco não compareceu ao julgamento, e Alesson participou apenas dos dois primeiros dias. Ambos tiveram prisões preventivas decretadas e, com a publicação no Banco Nacional de Mandados de Prisão, passam a ser considerados foragidos da Justiça.

O julgamento foi presidido pelo juiz Lucas Couto Bezerra. O Ministério Público do Amazonas (MPAM) atuou com o promotor Thiago de Melo Roberto Freire, acompanhado pelas assistentes de acusação, advogadas Tallita Lindoso Silva e Cíntia Rossette de Souza.

Detalhes do crime

Segundo o Ministério Público, o crime teve duas tentativas de execução, ambas no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. A primeira ocorreu em 07 de junho de 2012, quando a vítima, Viviane, foi baleada por Francisco de Almeida, a mando de Alesson, seu ex-noivo. Apesar dos ferimentos, ela sobreviveu.

Quase um ano depois, em 23 de maio de 2013, Viviane foi novamente atacada nas mesmas circunstâncias e morreu no local. De acordo com o inquérito, nas duas ocasiões, a vítima foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta, sendo Francisco o atirador na garupa.

Viviane chegou a afirmar, após a primeira tentativa, que Alesson havia encomendado o atentado. O caso foi classificado como homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Defesa dos réus

Alesson negou envolvimento no crime. Sua defesa foi feita pelos advogados Fabiano Cortez de Negreiros, Raimundo Nunes Amazonas, Kennedy Monteiro de Oliveira e Marcos Gabriel Silva das Neves. Francisco de Almeida foi representado pelos advogados Sidney Vieira, Luciana Guimarães, Keulison Ramos e Christian Araújo.

