Leilão virtual oferta imóveis e veículos no próximo dia 30

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) realizará um leilão virtual no dia 30 de julho, às 9h30, pelo horário de Manaus. A negociação dos bens ocorrerá exclusivamente online, por meio do site amazonasleiloes.com.br.

O objetivo do leilão é arrecadar valores para quitar dívidas trabalhistas de processos já julgados, cujos devedores não cumpriram as decisões da Justiça.

Bens disponíveis no leilão

Entre os itens listados estão carros, imóveis, televisores, computadores e equipamentos de academia. Destaques incluem:

Volkswagen Saveiro Cross (avaliado em R$ 60 mil)

Chevrolet S10 (avaliada em R$ 70 mil)

VW Gol (avaliado em R$ 15 mil)

Também serão leiloados:

Televisores: Panasonic 32″ e LG 42″

Equipamentos de informática: computadores, laptops, impressoras

Itens de academia: estação de musculação, halteres com suporte, barra para supino com banco (entre R$ 250 e R$ 1,5 mil)

Imóveis disponíveis

Os imóveis estão localizados em Manaus, Manacapuru e Urucará, com valores variados:

Manaus

Terreno de 1.074,92 m² na Av. Constantino Nery (R$ 2 milhões)

Casa no Conjunto Ajuricaba, zona Centro-Oeste (R$ 295 mil)

Manacapuru

Dois terrenos no bairro São José: 408 m² (R$ 75 mil) 975 m² (R$ 500 mil)



Urucará

Oito imóveis, entre áreas urbanas e rurais

Avaliações de R$ 15 mil a R$ 110 mil

Visitação aos bens

Os bens podem ser visitados de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nos seguintes endereços:

Amazonas: Rodovia Manoel Urbano, nº 7, Zona Rural de Iranduba (AM)

Rodovia Manoel Urbano, nº 7, Zona Rural de Iranduba (AM) Roraima: Rua Três Marias, nº 139, bairro Raiar do Sol, Boa Vista (RR)

O contato com o leiloeiro pode ser feito pelo telefone (92) 98159-7859.

Como participar do leilão

Qualquer pessoa física em pleno exercício de seus direitos ou empresa com registro legal pode participar. Basta se cadastrar no site amazonasleiloes.com.br.

Empresas devem ser representadas por alguém com documentos que comprovem a constituição da entidade, incluindo o CNPJ atualizado.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Caixa leiloa mais de 2 mil imóveis com lances a partir de R$ 6,2 mil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱