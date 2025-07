Honda Motos cresce em vendas, bate recordes de produção e lança novos modelos em 2025

Marca alcançou 31 milhões de motos produzidas no Brasil e ampliou o portfólio com lançamentos no segmento de alta cilindrada.

A Honda Motos fechou o primeiro semestre de 2025 com crescimento de 6% nos emplacamentos em comparação ao mesmo período do ano anterior. A empresa atribui o resultado à demanda aquecida, à consolidação da motocicleta como meio eficiente de mobilidade e ao portfólio diversificado, que atende diferentes perfis de consumidores em todo o país.

A empresa reforça o papel da motocicleta como meio de transporte ágil, acessível e como ferramenta de trabalho e geração de renda para milhões de brasileiros. Entre os modelos mais emplacados, a linha CG liderou com mais de 224 mil unidades, o que representa cerca de 32% das vendas da marca. Em seguida, vieram a Biz 125, com 131 mil unidades, e a Pop 110i, com 113 mil.

“Os bons resultados desse primeiro semestre indicam que estamos no caminho certo, com lançamentos e estratégias comerciais que atendem à expectativa do nosso cliente, além do apoio fundamental da nossa rede de concessionárias. Por trás desses números, vemos que a motocicleta segue conquistando os consumidores e sendo um importante modal de mobilidade”, afirma Marcos Bento, Head Comercial da Honda Motos.

Na produção, a Honda também registrou alta: cresceu 18% no volume de motocicletas fabricadas no Polo Industrial de Manaus, em relação ao mesmo período de 2024. A empresa fabricou mais de 778 mil unidades, superando a marca de 31 milhões de motocicletas produzidas no Brasil.

A marca também atingiu marcos históricos importantes, como 15 milhões de unidades da CG produzidas — modelo mais vendido da história do Brasil — e 7 milhões de motocicletas da categoria CUB, representada pela Biz, um dos maiores sucessos da Honda no país.

No primeiro semestre, a Honda lançou novos modelos no segmento de alta cilindrada, ampliando o maior portfólio da categoria. Entre os lançamentos já disponíveis estão a CB 500 Hornet e a NX 500. A empresa também confirmou a chegada de mais seis modelos até o fim do ano: CRF 300F, CB 650R E-Clutch, XL 750 Transalp, CB 750 Hornet, CRF 1100L Africa Twin, além do anúncio da CB 1000 Hornet para 2026.

Na área de serviços financeiros, o Consórcio Honda cresceu mais de 7%, com 573 mil cotas vendidas e recorde histórico em maio, com 46 mil motocicletas entregues. O Banco Honda realizou mais de 109 mil operações, crescimento de 14%, e as operações da Seguros Honda aumentaram 30%, com 138 mil contratos fechados.

