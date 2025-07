Festival Folclórico do Amazonas começa com shows gratuitos em Manaus

Abertura do 67º Festival acontece nesta sexta (11) no CCPA, com George Japa, DJ Evandro Jr e Xiado da Xinela

Manaus (AM) — O 67º Festival Folclórico do Amazonas será oficialmente aberto nesta sexta-feira (11/07), a partir das 20h, no anfiteatro do Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), com entrada gratuita e shows de artistas locais. A programação conta com George Japa, DJ Evandro Jr e a banda de forró Xiado da Xinela, que comandam a festa de abertura antes do início das apresentações da Categoria Ouro.

Realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o evento celebra as manifestações culturais populares do estado e inicia uma nova temporada de apresentações folclóricas que seguem até o dia 23 de julho, no próprio CCPA. Já nos dias 25 e 26 de julho, os bois-bumbás de Manaus se apresentam no Sambódromo, encerrando a programação oficial.

Segundo Cacau Calderaro, da equipe de gestão de eventos da Secretaria de Cultura, valorizar artistas locais é uma escolha estratégica do festival.

“Nada mais justo do que trazermos artistas que são da nossa terra. Eles também fazem parte da história e da valorização da música e da cultura popular do Amazonas”, afirmou.

A gestora também destacou a crescente participação popular nas últimas edições.

“Temos recebido cada vez mais público, o que fortalece as associações folclóricas, estimula a cultura e movimenta a comunidade. É uma honra receber a população para celebrar o folclore do nosso estado.”

🎤 Programação de abertura

20h00: Abertura oficial

Abertura oficial 21h15: Show de George Japa , com repertório animado e influências dos ritmos amazonenses

Show de , com repertório animado e influências dos ritmos amazonenses 22h55: Encerramento com DJ Evandro Jr e Xiado da Xinela, levando o melhor do forró ao público

O Festival Folclórico do Amazonas é uma das maiores celebrações culturais da região Norte e movimenta artistas, associações, comunidades e visitantes de todas as partes do estado. A expectativa para 2025 é superar o público das edições anteriores, consolidando o evento como símbolo da identidade cultural amazônica.

