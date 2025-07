Roubos de veículos têm queda histórica no Amazonas, aponta SSP-AM

Os números são resultado de uma atuação integrada entre as Forças de Segurança com auxílio da ferramenta “Paredão”.

Manaus (AM) – O Amazonas alcançou, no primeiro semestre de 2025, o menor número de roubos de veículos já registrado na história do estado. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), foram contabilizados 339 casos entre janeiro e junho, o que representa uma redução de 32% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

O recorde anterior, segundo a série histórica da SSP-AM, ocorreu em 2011, quando foram registrados 2.278 roubos de veículos no primeiro semestre.

Integração e tecnologia como ferramentas de combate ao crime

Segundo o secretário de Segurança Pública, Vinícius Almeida, a queda é reflexo direto do investimento do Governo do Amazonas no uso da tecnologia aliada à atuação integrada das forças de segurança.

“Esse número representa a consolidação dos investimentos feitos pelo governador Wilson Lima. Com a atuação das polícias e o fortalecimento do sistema Paredão, conseguimos entregar uma resposta mais rápida e eficaz à população”, destacou o secretário.

Sistema Paredão reforça ações de videomonitoramento

Criado em 2021, o Cerco Inteligente de Videomonitoramento – Paredão conta atualmente com mais de 650 câmeras instaladas em pontos estratégicos de Manaus. A tecnologia, que também foi expandida para cidades da Região Metropolitana e para o interior do estado, tem sido fundamental para a prevenção, investigação e elucidação de crimes como roubos, furtos e até homicídios.

O delegado da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), Rodrigo Barreto, afirma que o sistema permitiu um avanço inédito na recuperação de veículos.

“Hoje temos dias em que o número de veículos recuperados é maior do que o de furtos e roubos registrados. Isso nunca havia acontecido no estado. A identificação dos autores e o cruzamento de dados com o videomonitoramento foram determinantes”, afirmou Barreto.

Resultados expressivos em 2025

Com o apoio da tecnologia e a atuação estratégica da Polícia Civil e da Polícia Militar, o Amazonas conseguiu reduzir os indicadores de criminalidade relacionados a roubo de veículos a níveis históricos.

A queda de 32% no primeiro semestre de 2025 representa um marco para a segurança pública estadual, e reforça o compromisso do Governo do Amazonas com a modernização do setor e a proteção da população.

