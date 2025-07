David Almeida sanciona lei que garante passe livre permanente para estudantes em Manaus

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, sancionou, nesta quinta-feira (10), o Projeto de Lei nº 441/2025, que institui de forma permanente a gratuidade no transporte coletivo urbano para mais de 212 mil alunos da rede municipal de ensino.

A nova lei garante 44 passagens mensais não cumulativas para os estudantes com matrícula ativa, frequência mínima exigida e residência a mais de 1 km da escola. Caso o aluno utilize toda a cota antes do fim do mês, poderá adquirir até 16 passagens extras com meia-tarifa.

“Estudantes da rede municipal agora têm passe livre garantido por lei. É um compromisso com a educação e com o futuro de nossa cidade”, afirmou o prefeito David Almeida durante a sanção da lei.

A medida representa um avanço na inclusão social e na redução da evasão escolar, eliminando um dos principais obstáculos à frequência: o custo do transporte. Segundo estimativas da Prefeitura, o passe livre gerará uma economia mensal de R$ 220 por aluno, aliviando o orçamento de milhares de famílias manauaras.

O secretário-chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, destacou o impacto histórico da iniciativa.

“Essa lei transforma uma ação de governo em uma política pública permanente, demonstrando o compromisso da gestão com a educação e com o futuro dos estudantes.”

Com a sanção, a Prefeitura de Manaus consolida uma política que integra educação e mobilidade urbana, promovendo o direito de ir e vir das crianças e jovens da capital.

