Amazonense disputa título de beleza internacional na Índia

A amazonense Roci Pankov está de malas prontas para representar o Brasil na final mundial do Miss Universal Woman International 2025, marcada para o dia 11 de agosto, em Jaipur, na Índia. O confinamento começa no dia 1º, reunindo mais de 50 mulheres de diversos países para celebrar beleza, impacto social e propósito de vida.

Em abril, Roci conquistou a faixa de Miss Universal Woman Brasil 2025, em São Paulo. Conhecida por sua elegância e trajetória consolidada nos concursos, ela foi Top 12 no Miss Universe Brasil e se destacou entre 20 candidatas nacionais pela autenticidade, maturidade e engajamento social.

“Para mim, é uma grande honra representar o meu país em um concurso que dá visibilidade a todas as mulheres, sem excluir nenhuma. Toda a minha energia agora está voltada para essa etapa, com o propósito de levar, com orgulho, a bandeira do Amazonas e a força da mulher brasileira aonde quer que eu vá”, afirmou Roci.

Concurso destaca propósito e impacto social

O Universal Woman é um concurso inovador, aberto a mulheres de 25 a 45 anos, sem restrições de altura, peso ou estado civil. A proposta valoriza histórias de vida e impacto social. Esta é a primeira vez que o Brasil participa oficialmente.

Além de promover beleza, a plataforma apoia projetos sociais por meio da Universal Mission, voltada especialmente para mulheres e crianças.

“Essa jornada tem sido transformadora. Eu costumo dizer que estou vivendo uma atualização da Roci 2024 para a versão 2025. Com mais consciência, hoje compreendo o verdadeiro papel de representar nosso país lá fora. A coroa de Universal Woman representa o meu propósito de vida. Quero inspirar outras mulheres a acreditarem no seu valor, na sua força, na sua capacidade e mostrar que não existem limites para quem sonha e trabalha para realizar”, completa.

Preparação para a final e mais informações

Psicóloga e ativista social, Roci também dedica sua preparação a treinos técnicos e passarela, além de fortalecer a autoestima feminina.

Com a estreia do Brasil no Universal Woman, o nome do Amazonas volta ao cenário internacional da beleza.

Mais detalhes estão disponíveis no site oficial:

