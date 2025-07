Criança que caiu em cânion no RS é localizada por drone e será resgatada por rapel

Criança foi localizada com uso de drone térmico no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul

Uma criança de 11 anos foi localizada pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira (10), após cair em uma área de difícil acesso no Cânion Fortaleza, localizado no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul, na Serra Gaúcha.

A localização da menina foi possível graças ao uso de um drone equipado com câmera térmica. Segundo os bombeiros, o próximo passo será o resgate por meio de técnicas de rapel. A região está isolada e o procedimento está sendo conduzido por equipes especializadas.

A operação de resgate envolve bombeiros de Cambará do Sul, Canela e Gramado, com apoio da Polícia Civil, Polícia Militar e de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da menina.

De acordo com o secretário de Turismo de Cambará do Sul, Andrews Mohr, a criança é de Curitiba (PR) e estava no parque acompanhada dos pais e dois irmãos. A família fazia uma pausa em uma área de descanso quando a menina correu em direção ao penhasco e acabou caindo. O pai ainda tentou alcançá-la, mas não conseguiu evitar o acidente.

As autoridades não divulgaram a altura exata da queda. O caso segue em andamento, com foco total na retirada segura da vítima do local.

(*) Com informações da CNN

