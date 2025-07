VÍDEO: Carreta perde controle e deixa uma pessoa ferida em porto de Manaus

Acidente ocorreu no bairro Educandos, zona Sul de Manaus, e deixou uma pessoa ferida.

Manaus (AM) – Uma carreta perdeu o controle ao tentar subir uma ladeira no Porto do Demétrio, bairro Educandos, zona Sul de Manaus, e acabou descendo de ré, provocando um acidente que deixou uma pessoa ferida na tarde desta quinta-feira (10).

Durante a manobra, o veículo atingiu duas motocicletas estacionadas e atropelou um pedestre que passava pelo local. A vítima sofreu ferimentos no pé, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada a um hospital.

O impacto também danificou uma estrutura metálica do porto, gerando risco de desabamento. Por precaução, o trecho foi isolado e o acesso de veículos e pedestres suspenso temporariamente.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, e técnicos avaliam a estabilidade da estrutura atingida pela carreta.

