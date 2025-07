Incêndio atinge galpão de loja de roupas na Zona Norte de Manaus

Um incêndio atingiu um galpão que armazenava roupas na rua Hélio Leão, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, na manhã desta sexta-feira (11).

Testemunhas relataram que o fogo se espalhou rapidamente pelo local, e a densa fumaça chamou a atenção de quem passava pelas proximidades.

A causa do incêndio ainda não foi confirmada, mas há suspeita de que um curto-circuito tenha iniciado as chamas dentro do galpão.

Até o momento, não há informações sobre feridos, apenas danos materiais foram registrados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e segue atuando no combate ao fogo.

