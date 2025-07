Corecon-AM/RR é integrado oficialmente ao Codam

Conselho de Economia agora participa como membro efetivo do órgão de desenvolvimento do Amazonas

O Conselho Regional de Economia (Corecon-AM/RR) agora faz parte oficialmente do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam). A inclusão foi confirmada pelo Decreto nº 52.009, de 4 de julho de 2025, que alterou o Regimento Interno do Codam.

Antes, o Corecon participava das reuniões apenas como entidade convidada. Com a mudança, o Conselho passa a ter voz ativa nas decisões que envolvem o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Segundo o novo regimento, o Corecon se junta ao Conselho Regional de Administração (CRA-AM), ao Conselho Regional de Contabilidade (CRC-AM) e à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM) como membros do Codam.

Participação fortalece a economia regional

Para a presidenta do Corecon-AM/RR, Michele Aracaty, a entrada oficial no Codam representa um avanço na representatividade dos economistas na formulação de políticas públicas:

“O Codam é um órgão colegiado, tendo como foco principal o desenvolvimento econômico e social do Estado do Amazonas, bem como a formulação de políticas públicas ligadas, sobretudo, aos incentivos fiscais e extrafiscais. E o Corecon precisa estar inserido nessas discussões ligadas ao desenvolvimento regional. Além disso, ser membro do Codam contribui para desenvolver estratégias do fortalecimento tanto da economia regional quanto do profissional economista dentro desse cenário.”

Ela também destacou o fortalecimento e a valorização dos economistas nas decisões estratégicas que impactam o Amazonas.

Sobre o Codam

O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) é um órgão colegiado vinculado ao gabinete do governador. Criado pelo Decreto nº 14.168, de 8 de agosto de 1991, o Codam assessora o chefe do Executivo em temas ligados ao desenvolvimento econômico e à política de incentivos fiscais do Estado.

Na última reunião, realizada em junho de 2025, o Codam analisou 36 projetos industriais com previsão de investimento de R$ 1,29 bilhão. A estimativa é que sejam gerados 1.957 empregos diretos, sendo 1.116 com mão de obra remanejada. Os projetos priorizam a diversificação da matriz industrial e o fortalecimento de setores estratégicos da economia amazonense.

(*) Com informações da assessoria

