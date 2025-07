Com nova torre, Uiara aposta na alta do turismo e no luxo sustentável na Amazônia

Na Amazônia, o turismo de natureza tem se renovado a cada ano. A bordo de um resort flutuante em pleno rio, o Uiara Resort acaba de lançar sua mais nova aposta: a construção de uma torre com 78 apartamentos, que já começa a receber os primeiros hóspedes, mesmo antes de estar totalmente concluída. Com recursos próprios, o CEO do resort, Wander Areosa, acredita que a nova torre eleva o padrão do turismo de selva, com uma proposta que mistura luxo, sustentabilidade e uma imersão verdadeira na Amazônia. “Estamos inaugurando uma torre com 22 apartamentos. Tudo com recurso próprio. A gente quer expandir”, destaca o empresário. “Inclusive, possivelmente criar uma unidade em Figueiredo, que é um local que tem muitas belezas, mas não é explorado de forma luxuosa.”

A expansão acontece em um momento promissor para o turismo no estado. Dados recentes da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) mostram que, entre janeiro e abril de 2025, o Amazonas recebeu 132.559 visitantes, um aumento de 12,92% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de estrangeiros também subiu: foram 32.082 visitantes internacionais, principalmente dos Estados Unidos, Colômbia e França. Uma evidência clara de que a floresta atrai cada vez mais olhares do mundo.

O Uiara Resort, localizado no Amazonas, já contava com 70 apartamentos nas torres mais antigas. Com a nova estrutura, o número sobe para 92 unidades ativas até o momento. A nova torre ganhará um ‘rooftop’, que oferecerá uma vista panorâmica da floresta e do rio. “Vamos proporcionar uma experiência completamente diferente para o hóspede”, destaca o CEO. “As pessoas buscam vivências únicas e inusitadas. E o Uiara é o único resort flutuante do mundo”, diz Wander.

Para além da exclusividade, o projeto se baseia em uma proposta sólida de turismo sustentável. Wander reconhece que o sucesso da operação está diretamente ligado à preservação ambiental. “Não faz sentido algum vender turismo sustentável e receber visitantes em um lugar sujo, com árvores derrubadas. Eu sou o maior interessado em garantir que tudo funcione e esteja preservado.”

Uma das maiores inovações da nova torre é a implementação do turismo do sono, uma tendência consolidada na Europa que começa a ganhar espaço no Brasil com propostas sofisticadas.

O CEO também enfatiza o papel fundamental das comunidades para o turismo na região. “Não existe turismo sem comunidade. A gente precisa delas para viver. Elas são parte desse ecossistema”. Pensando nisso, o resort, em parceria com a ‘Caravana do Bem’, promoveu em junho um atendimento multidisciplinar gratuito às comunidades ribeirinhas do entorno do Lago Salvador.

Para Wander, a Amazônia possui um valor incomensurável. “Ela vale mais de pé do que deitada. É fundamental para o clima global, para os ‘rios voadores’ que abastecem o sul do Brasil. Todo mundo quer a Amazônia. A importância dela para o mundo é enorme”, conclui.

Navio de luxo reforça potencial da Amazônia no turismo internacional

A empresa europeia CroisiEurope lançará, em 2027, o ‘Brasilian Dream’, navio de pequeno porte com roteiros fluviais pela Amazônia. Com capacidade para apenas 32 passageiros e estrutura voltada ao ecoturismo de alto padrão, a embarcação percorrerá os rios Negro, Tapajós e outros trechos da floresta, com embarque em Manaus. O projeto aposta em sustentabilidade e experiências imersivas, aliando conforto e valorização da cultura local.

O investimento chega em um momento positivo para o turismo na região. Só no primeiro quadrimestre de 2025, o Amazonas recebeu mais de 132 mil visitantes, sendo 32 mil estrangeiros, segundo o Ministério do Turismo. Em 2024, o estado já havia registrado alta de 18,2% na chegada de turistas internacionais, impulsionado por maior conectividade aérea, atrativos naturais e o câmbio favorável, que torna o Brasil mais acessível para quem vem de fora.

A expectativa é que o turismo fluvial de luxo ganhe força, gerando empregos e fortalecendo cadeias produtivas ligadas ao ecoturismo, à cultura e à bioeconomia. Em paralelo, a presença de navios sustentáveis reforça o papel da Amazônia como destino estratégico para o turismo internacional.

Tecnologia salva vidas na Amazônia profunda

No meio da floresta amazônica, onde o acesso à saúde é escasso e um único médico precisa dar conta de milhares de receitas, a tecnologia tem feito diferença real. Em Caracaraí, em Roraima, uma inteligência artificial desenvolvida pela startup brasileira NoHarm passou a revisar prescrições em segundos, identificando erros que poderiam custar vidas. Com isso, o trabalho do profissional ganhou agilidade e segurança, evitando que mais de 50 falhas fossem evitadas só nos primeiros meses de uso.

O mais interessante é o modelo por trás disso: hospitais privados pagam pela tecnologia, permitindo que ela seja oferecida de graça ao Sistema Único de Saúde (SUS). Esse formato chamou atenção do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que passou a apoiar a expansão do projeto. Tudo isso mostra como a inovação pode gerar impacto social real, especialmente em lugares onde a infraestrutura é limitada e as necessidades são urgentes.

CVC reforça presença em Manaus com nova loja no Sumaúma Park

A CVC dá um passo importante em sua estratégia de expansão com a inauguração da sua 12ª loja em Manaus, desta vez no movimentado Sumaúma Park Shopping.

Fundada em 1972, a empresa soma mais de 50 anos de atuação e hoje oferece serviços que vão de pacotes internacionais a seguros e experiências locais, com forte presença digital e física.

A nova unidade foi pensada para atender à crescente demanda dos manauaras por viagens, num momento em que o setor busca reativar o turismo doméstico e internacional. Localizada em um dos principais centros comerciais da cidade, a loja visa ampliar a capilaridade da marca e facilitar o acesso dos clientes a um atendimento presencial, reforçando o compromisso da empresa com a regionalização e a aproximação direta do público, em uma economia que valoriza cada vez mais a experiência e o atendimento especializado.

Do ponto de vista econômico, essa expansão traz efeitos positivos locais: geração de empregos diretos na loja, fortalecimento do comércio ao atrair mais fluxos de consumidores ao shopping e estímulo ao setor de turismo.

RÁPIDAS & BOAS

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), está com inscrições abertas até domingo (13/7) para ingresso no curso de ‘Mestrado Acadêmico em Geografia, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGeo)’ da UEA. O edital pode ser acessado pelo link (https://tinyurl.com/384jaaj8).

********************************************

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), recebe até terça-feira (15/7) propostas para o Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos (Parev), edital nº 005/2025, chamada II, que apoiará eventos sediados no Amazonas, de fevereiro a junho de 2026, nas modalidades regional, nacional e internacional. Para demais informações, segue link do edital (https://tinyurl.com/5d3549ca).

********************************************

A Marinha do Brasil (MB) está com o edital ‘Concurso Público para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças (CP-CAP) – 2025’ aberto até terça-feira (15/7). São 400 vagas de nível médio-técnico, destinadas para ambos os sexos. Para mais informações, basta acessar o endereço eletrônico (https://tinyurl.com/2sczzhr3).

********************************************

Na quarta-feira (16/7), das 8h30 às 17h, Belém sediará o evento ‘Bioeconomias da Amazônia: caminhos possíveis de escalabilidade rumo a uma transição justa e sustentável’, promovido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), como parte da iniciativa colaborativa ‘Semana do Clima da Amazônia’. O encontro ocorrerá no Espaço São José Liberto, localizado na Praça Amazonas, no bairro do Jurunas, A participação é gratuita, mediante inscrição pelo link (https://tinyurl.com/4kzv3rpm).

