Serviços no Amazonas têm desempenho negativo em maio

Amazonas tem a terceira queda no ano no setor de serviços e fica entre os piores desempenhos do país, segundo o IBGE

O volume de serviços no Amazonas teve variação de -1,6% em maio de 2025, enquanto a variação nacional ficou em 0,1%. No índice de comparação interanual, a variação ficou em 4,1%, levemente acimada variação nacional (3,6%). Na variação acumulada no ano, o mês de maio fechou em 1,8%, e a variação acumulada em 12 meses fechou em 8,0%. Os números são da Pesquisa Mensal de Serviços – PMS, divulgada hoje, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Variação mês/mês Anterior

O volume de serviços no Amazonas, em maio, teve a terceira variação negativa do ano e fechou o mês em -1,6%, enquanto a variação nacional ficou em 0,1%. Das 27 Unidades da Federação (UF), 17 apresentaram variações negativas.

As Unidades da Federação com os melhore resultados foram Tocantins (8,3%), Sergipe (7,3%) e Distrito Federal (6,7%), enquanto Rio Grande do Sul (-10,4%), Acre (-2,1%) e Roraima (-1,6%) tiveram os piores resultados. No ranking das Unidades da Federação com as maiores variações, o Amazonas ficou na 22ª posição.

Variação interanual

No índice de variação interanual que compara o mês corrente com o mesmo mês do ano anterior, o volume de serviços no Amazonas teve variação de 4,1%, resultado superior à média nacional que ficou em 3,6%. A variação no Estado ficou 1,2 ponto percentual acima do registrado em abril (2,9%).

As Unidades da Federação que apresentaram as maiores variações no índice foram Roraima (12,3%), Maranhão (9,5%) e Paraíba (7,4%), enquanto Rio Grande do Sul (-9,2%), Tocantins (-5,7%) e Piauí (-1,5%) tiveram os piores resultados.

Variação acumulada no ano

No índice de variação acumulada no ano, o setor de serviços no Estado acumulou 1,8% de variação até maio, ficando abaixo da média nacional de 2,5%. O resultado foi um incremento em relação ao mês de abril, quando registrou 1,2% de variação, e colocou o Amazonas na 15ª posição do ranking nacional.

As UFs que tiveram a maior variação acumulada em volume de serviços foram Tocantins (8,3%), Sergipe (7,3%) e Distrito Federal (6,7%), enquanto Rio Grande do Sul (-10,4%), Acre (-2,1%) e Rondônia (-1,6%) tiveram os piores resultados do período.

Variação acumulada em 12 meses

No índice acumulado nos últimos 12 meses, o setor de serviços do Amazonas obteve a segunda maior variação acumulada do período e foi superado apenas por Sergipe, que registrou 9,2% de variação acumulada. O resultado não ficou distante das variações registradas nos meses anteriores, o Estado manteve, desde janeiro, resultados positivos no índice.

Além de Amazonas e Sergipe, Rio Grande do Norte (7,5%) também se destacou. Os Estados com as piores variações no índice foram Rio Grande do Sul (-10,8%), Mato Grosso (-8,0%) e Mato Grosso do Sul (-3,6%).

Média Móvel

A média móvel trimestral do volume de serviços, em maio de 2025, foi a quarta média móvel negativa do ano, ficando em –0,9%, uma redução considerável de 4,9 pontos percentuais em relação à média de abril, que chegou a 4,0%.

Variação das atividades turísticas

No índice de variação das atividades turísticas, o Amazonas, em maio, registrou 1,0% no índice que compara maio com o mês anterior. O resultado representou uma queda de 3,2 pontos percentuais em relação ao registrado no mês de abril, e colocou o Amazonas na 7ª posição dentre as Unidades da Federação com as maiores variações no índice.

No índice que compara o mês de maio com maio de 2024, o setor de serviços do Estado teve variação de 18,4%, um resultado superior aos já registrados no índice este ano. Com isso, o Estado teve o terceiro maior aumento no índice do país, atrás apenas de Rio Grande do Sul (49,8%) e Rio de Janeiro (22,2%).

No índice que mede a variação acumulada no ano, o resultado acumulado também foi positivo e superou os resultados anteriores no índice registrado pelo Estado no ano. A varação, de 11,2%, foi a segunda maior variação do país em maio, atrás apenas de Rio de Janeiro (15,4%).

No índice de variação acumulada em 12 meses, o resultado foi positivo, e também o maior já registrado pelo Estado no ano, mas insuficiente para destacar o Amazonas junto às outras Unidades da Federação, ficando na 7ª posição dentre as UFs.

(*) Com informações do IBGE

