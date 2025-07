Renato Junior reforça diálogo entre Prefeitura de Manaus e TJAM em visita institucional

Manaus (AM) – O prefeito em exercício de Manaus, Renato Junior, visitou na manhã desta sexta-feira (11) o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM), onde destacou a importância do diálogo entre os poderes para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à população.

A visita institucional foi acompanhada pelo procurador-geral do Município, Rafael Bertazzo, e pelo diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Arnaldo Flores. A comitiva foi recebida pelo presidente do TJ-AM, desembargador Jomar Fernandes.

Diálogo institucional e fortalecimento da gestão pública

“Estamos aqui fortalecendo os laços entre o poder público municipal e o Judiciário. O desembargador Jomar Fernandes nos recebeu com atenção e respeito, como tem tratado toda a cidade. Essa harmonia entre os poderes é o que gera benefícios concretos para os cidadãos de Manaus”, afirmou Renato Junior.

Durante a reunião, foram debatidos temas prioritários da administração, como mobilidade urbana, infraestrutura e a agilidade de processos que envolvem o interesse público.

Presidente do TJ-AM reforça importância da parceria

O presidente do Tribunal, desembargador Jomar Fernandes, destacou o valor do encontro. “Essas visitas reafirmam a importância do relacionamento harmônico entre os poderes. O TJ-AM mantém-se aberto ao diálogo institucional, visando sempre o bem coletivo e o fortalecimento das parcerias”, disse.

Mobilidade urbana e segurança jurídica

O diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores, também destacou o papel do Judiciário no avanço de políticas públicas essenciais. “A parceria com o TJ-AM é fundamental para darmos segurança jurídica a projetos que impactam diretamente a vida dos manauaras, como a mobilidade urbana. Estamos aqui para buscar fluidez administrativa com responsabilidade e legalidade”, finalizou.

