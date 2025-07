Homem usava Pix para perseguir ex-mulher e acaba preso em Manaus

Um homem de 30 anos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (11) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) após descumprir medida protetiva. Ele utilizava transferências via Pix para enviar mensagens à ex-companheira, de 40 anos, como forma de perseguição. A prisão ocorreu no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) centro-sul, o suspeito já havia sido preso em flagrante no dia 21 de junho por agredir fisicamente a vítima. Após audiência de custódia, foi solto com a imposição de medidas protetivas.

“Mesmo proibido de manter contato com a vítima, ele voltou a persegui-la. Além dos Pix com mensagens, também aparecia na casa e no trabalho dela”, informou a delegada Priscilla Orberg.

A vítima retornou à delegacia no dia 7 de setembro para denunciar o descumprimento da ordem judicial. A Polícia Civil representou imediatamente pela prisão preventiva, que foi decretada e cumprida em menos de 48 horas.

Procedimentos

O homem irá responder por descumprimento de medida protetiva de urgência e permanecerá à disposição da Justiça.

B

Homem é preso por descumprir medida protetiva duas vezes no Amazonas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱