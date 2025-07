Thais Carla desabafa sobre excesso de pele após perder 52 kg

A influenciadora digital Thais Carla segue firme na nova rotina de treinos, mesmo enfrentando desafios na recuperação da cirurgia bariátrica realizada em abril deste ano. Nesta sexta-feira (11), ela revelou aos seguidores que já eliminou mais de 52 kg, mas que o excesso de pele tem prejudicado seu desempenho nas atividades físicas.

Por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, Thais mostrou como a região abdominal foi afetada pela rápida perda de peso e fez um desabafo sobre o incômodo:

“A parte da barriga está mole demais. Estou parecendo um sorvete. Quero que ela entre bem aqui [dentro da calça], porque na hora de eu fazer qualquer esporte, ela fica balançando”, declarou.

Cinta modeladora ajuda durante os exercícios

Para lidar com o desconforto e continuar sua rotina de treinos com mais segurança, Thais passou a usar uma cinta modeladora sob medida, recomendada por uma modelista. A peça tem reforço extra nas costas e no abdômen, o que oferece mais sustentação ao excesso de pele.

“Com a ‘cinta’ vou conseguir fazer [exercícios] sem machucar a minha barriga”, explicou.

A influenciadora tem usado suas redes para compartilhar, com transparência, detalhes da adaptação ao novo corpo e inspirar outras pessoas que passam por transformações físicas.

