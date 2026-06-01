OLÊMICA NO SÃO JOÃO

Após repercussão de vídeos da apresentação, cantor admitiu excesso de álcool, pediu desculpas aos fãs e prometeu voltar à cidade com um show gratuito.

O cantor Nattan virou alvo de críticas após se apresentar na abertura do São João de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, na última sexta-feira (29). Nas redes sociais, parte do público apontou que o artista aparentava estar embriagado durante o show.

Vídeos que circulam na internet mostram momentos da apresentação. Segundo relatos de espectadores, Nattan teria perdido o controle em alguns trechos do espetáculo e chegou a repetir a música “Na Casa da Vizinha”.

Assista ao vídeo e veja o momento que gerou repercussão entre os fãs.

Nattan faz show bêbado no Ceará, é alvo de críticas e se retrata publicamente. pic.twitter.com/FRQdefBz0u — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 1, 2026

Nattan pede desculpas

Após a repercussão, o cantor usou as redes sociais para se desculpar com o público. Segundo ele, o excesso ocorreu porque começou a consumir bebidas alcoólicas ainda no camarim, empolgado com a apresentação.

“Acho que me emocionei demais e não fiz um show legal. Não foi um show bom como vocês costumam ver”, afirmou.

Novo show gratuito

Além do pedido de desculpas, Nattan anunciou uma nova apresentação gratuita em Maracanaú. O cantor informou que retornará à cidade durante o período dos festejos juninos, mas ainda não divulgou a data do evento.

Nattan se desculpa por show em Maracanaú e anuncia nova data pic.twitter.com/mLC0VGKmPW — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 1, 2026

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