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Criador de Euphoria e HBO confirmam que a produção chegou ao fim após a terceira temporada e não ganhará continuação.

A HBO confirmou o fim de Euphoria e descartou uma 4ª temporada. O anúncio ocorreu após a exibição do último episódio do terceiro ano, neste domingo (31), que encerrou a história criada por Sam Levinson e ainda surpreendeu os fãs com a morte de uma das personagens centrais da trama.

Depois de sete anos no ar, três temporadas e 26 episódios, a série se despede como um dos maiores fenômenos da televisão na última década.

Fim de uma era para os fãs

Sam Levinson revelou a decisão durante participação no podcast Popcast, do The New York Times. Em seguida, a HBO confirmou oficialmente a informação.

Além disso, o anúncio reforçou declarações recentes de Zendaya, protagonista da produção. Nos últimos meses, a atriz já havia indicado que a história provavelmente terminaria na terceira temporada.

Ao mesmo tempo, o futuro da série gerava dúvidas entre os fãs. Afinal, Euphoria passou quatro anos sem novos episódios entre a segunda e a terceira temporada. Nesse período, a produção enfrentou adiamentos e precisou lidar com a agenda disputada dos atores, que passaram a integrar grandes projetos de Hollywood.

Continuação nunca foi prioridade

De acordo com Levinson, uma quarta temporada nunca fez parte dos planos concretos da produção. O criador explicou que costuma desenvolver cada temporada como se fosse a última e, por isso, não elaborou uma continuação para a história.

Dessa forma, o terceiro ano serviu como desfecho definitivo para os personagens e para os principais conflitos apresentados ao longo da série.

O que marcou a temporada final

A temporada derradeira apresentou um salto temporal de cinco anos e mostrou os personagens em uma nova fase da vida. Além do retorno dos principais integrantes do elenco, a produção incorporou nomes como Sharon Stone, Rosalía e Marshawn Lynch.

Enquanto isso, Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi e Hunter Schafer continuaram entre os grandes destaques da trama.

Série deixou legado na televisão

Desde a estreia, em 2019, Euphoria conquistou destaque ao abordar temas como dependência química, sexualidade, violência, relacionamentos e saúde mental.

Além de conquistar uma legião de fãs, a produção impulsionou a carreira de vários atores e influenciou a cultura pop ao longo dos últimos anos. Assim, com o episódio final In God We Trust, a série encerra sua trajetória como uma das produções mais comentadas e influentes de sua geração.

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