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Influenciadora foi alvo de ofensas durante partida da Seleção Brasileira e recebeu apoio público do ex-namorado nas redes sociais.

A influenciadora Virginia Fonseca foi alvo de xingamentos por parte da torcida presente no Maracanã durante a partida entre Brasil e Panamá, no último domingo (31). As ofensas começaram logo após o gol marcado por Vini Jr., o que levou o atacante da Seleção Brasileira a se manifestar publicamente em defesa da ex-namorada.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram torcedores entoando um coro ofensivo contra Virginia logo após a abertura do placar: “Ei, Virginia, vai tomar no c*”, gritaram.

Após a vitória da Seleção, Vini Jr. usou os stories do Instagram para pedir respeito à ex-companheira. O jogador compartilhou uma foto de Virginia e destacou que ambos mantêm uma relação amigável mesmo após o fim do namoro.

“O ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem, porque entre a gente está tudo bem. O respeito e o carinho seguem. Vamos juntos pelo hexa”, escreveu o atacante.

Foto: Foto: Reprodução / Redes Sociais

A publicação foi repostada por Virginia, que agradeceu o gesto: “Obrigada”, escreveu a influenciadora, acompanhando a mensagem com um emoji de mãos unidas.

Virginia e Vini Jr. viveram um relacionamento de cerca de sete meses. O término foi anunciado pela própria influenciadora no dia 15 de maio, quando afirmou que a decisão foi motivada por “valores inegociáveis”.

Veja vídeo:

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