Quatro foragidos da Justiça são capturados em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) capturou quatro foragidos da Justiça em ações distintas realizadas entre a tarde de quinta-feira (10) e a noite de sexta-feira (11). As ocorrências aconteceram nas zonas norte e leste de Manaus e resultaram em prisões por crimes como tráfico de drogas, pensão alimentícia e roubo.

Pensão alimentícia na Zona leste

Na tarde de quinta-feira, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) abordaram dois homens em atitude suspeita em uma motocicleta durante patrulhamento tático na zona leste. Nada de ilícito foi encontrado, mas ao consultar os nomes no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), foi constatado que um deles, de 34 anos, tinha mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia. O homem foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Condutor preso durante abordagem no Lago Azul

Na tarde de sexta-feira, policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) capturaram um homem de 39 anos durante patrulhamento na Avenida Governador José Lindoso, bairro Lago Azul. A equipe abordou um veículo Jeep Renegade, de placa PPM-1D56, e confirmou que o condutor possuía mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado ao 6º DIP.

Mandado por tráfico

Por volta das 15h da sexta-feira, policiais do Batalhão Leste flagraram um homem de 42 anos usando entorpecentes na Avenida Autaz Mirim, próximo ao Terminal 5. Após consulta ao sistema, foi confirmado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Com apoio da 9ª Cicom, o suspeito foi conduzido ao 14º DIP.

Violência doméstica

Na noite de sexta-feira, policiais da 18ª Cicom atenderam uma ocorrência de violência doméstica na rua Ramal Santa Marta, bairro Jesus Me Deu. No local, o homem de 28 anos se recusava a entregar a filha à mãe. As partes foram levadas à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM). Durante a consulta, foi identificado que o homem também tinha um mandado de prisão em aberto. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

Denúncias

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a denunciar atividades criminosas pelos números 181 ou 190. A identidade do denunciante será preservada.

