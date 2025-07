Lorena Maria anuncia término com MC Daniel e pede respeito

A influenciadora Lorena Maria usou as redes sociais neste sábado (12) para confirmar o término de seu relacionamento com o cantor MC Daniel. Em tom emocional, ela falou sobre o fim do ciclo, rebateu críticas sobre o relacionamento e pediu respeito neste momento delicado.

No pronunciamento, Lorena afirmou que o sentimento entre os dois sempre foi genuíno, apesar das críticas.

“Com o coração e a alma ainda se refazendo, venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Pra quem não acredita e sempre nos julgou, foi AMOR. Intenso, verdadeiro, avassalador. Mas nem sempre isso basta”, escreveu.

Pedido contra ataques e julgamentos

A influenciadora pediu que o término não seja motivo de ataques, especialmente contra ela.

“Peço com carinho: não ataquem. Nem a mim, nem a ele. E, principalmente, não coloquem mais uma vez o peso de um fim nas costas de uma mulher”, afirmou.

Ela também criticou o impacto das redes sociais sobre relacionamentos.

“A internet também ajuda muito a destruir as relações, somos humanos, tudo o que vocês fazem, dói. Muito”, desabafou.

Agradecimento aos fãs e crítica a quem comemorou o fim

Lorena agradeceu a quem apoiou o casal desde o início e lamentou a postura de quem celebrou a separação.

“A quem torceu por nós: obrigada. O carinho de vocês sempre me fortaleceu. A quem comemora o fim: lamento que a dor do outro traga alegria pra você. Um dia de cada vez. Continuem nos amando. O amor de vocês faz diferença.”

Rumores começaram após viagem sem Lorena

Os rumores de crise começaram quando MC Daniel viajou com o filho, Rás, e familiares, sem a presença de Lorena. O casal assumiu o relacionamento publicamente em agosto de 2024, durante uma viagem à Grécia, e teve o primeiro filho, nascido em fevereiro deste ano.

Rás, de quase cinco meses, costuma aparecer com frequência nas publicações do casal, o que aumentou as especulações após a viagem em que Lorena não apareceu.

(*) Com informações do Metrópoles

