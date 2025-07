Congresso dos EUA aprova taxa extra de US$ 250 para visto

Em meio à tensão comercial gerada pela decisão do ex-presidente Donald Trump de taxar países como o Brasil, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma nova taxa de US$ 250 (cerca de R$ 1,4 mil) para emissão do visto americano.

O que é a Visa Integrity Fee

Chamada de Visa Integrity Fee, a nova cobrança ainda não tem data definida para entrar em vigor, mas pode valer já no ano fiscal americano de 2026, que começa em 1º de outubro de 2025.

A taxa extra será aplicada na maioria dos vistos de não imigrantes, incluindo:

Turistas e viajantes a negócios (categoria B)

Estudantes (F)

Alunos em intercâmbio (J)

Trabalhadores temporários (H)

Atletas e artistas (P)

Custo do visto vai mais que dobrar

Atualmente, o custo para solicitar o visto de turismo ou negócios nos EUA é de US$ 185. Com a nova taxa, o valor total chegará a US$ 459, somando:

Taxa de solicitação (MRV): US$ 185

Visa Integrity Fee: US$ 250

Formulário I-94: US$ 24

No câmbio atual, o custo passaria de R$ 2,5 mil — um aumento superior a 130%.

Reembolso está previsto em alguns casos

De acordo com o texto aprovado, estrangeiros poderão pedir reembolso da taxa extra caso cumpram todas as condições do visto após a entrada nos EUA, como:

Não aceitar emprego não autorizado

Não tentar estender a estadia durante a validade do visto

Deixar o país em até 5 dias após o fim do período autorizado

Obter autorização para residência legal durante a validade do visto

