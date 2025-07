Rayssa Leal brilha e conquista etapa da SLS em Brasília

Etapa inédita da Street League Skateboarding reuniu 15 mil pessoas e teve pódios 100% brasileiros no feminino e masculino

A capital federal foi palco, pela primeira vez, da Street League Skateboarding (SLS) e consagrou dois brasileiros no topo do pódio. Neste domingo (13), a maranhense Rayssa Leal, de 17 anos, venceu a terceira etapa da temporada 2025 com 21.8 pontos, sob aplausos de cerca de 15 mil torcedores na Esplanada dos Ministérios.

Domínio de Rayssa e pódio 100% brasileiro

Desde a primeira manobra, Rayssa assumiu a liderança e não deu chances às adversárias. Ela abriu quase oito pontos de vantagem com apenas um erro nas quatro primeiras tentativas. Nas últimas descidas, se permitiu ousar e arrancou gritos da plateia com uma manobra avaliada em 8.0 pontos. Sua pontuação final foi composta por 6.8 + 7.0 + 8.0.

“Foi muito legal. Fico feliz por honrar minha família e esse apoio dos torcedores. Mais um campeonato em casa, mais um troféu. Superei meu medo nessa pista”, comemorou Rayssa.

Ela já havia vencido a etapa de Miami e agora avança rumo ao Super Crown, a grande final da temporada, marcada para o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Gabriela Mazetto (14.0) e Duda Ribeiro (13.7) completaram o pódio totalmente brasileiro.

Pamela Rosa, que havia treinado para a final, ficou fora da disputa por lesão no ombro.

Felipe Gustavo brilha em casa e vence no masculino

No masculino, o brasiliense Felipe Gustavo, de 34 anos, aproveitou o apoio da torcida local para garantir a vitória com 27.1 pontos. Ele foi seguido de perto por Giovanni Vianna (27.0) e Gabryel Aguilar (24.8).

Além do título, Felipe comemorou o chá revelação do primeiro filho, ao lado da esposa Camila, emocionando o público presente.

Etapa de Brasília teve formato inovador

A competição adotou o formato “Spot Takeover”, estreado em Santa Mônica. Nele, os atletas não realizam voltas completas, mas sim até sete tentativas de manobras, sendo computadas as três melhores notas (pontuação máxima: 30).

📍 Próximas etapas da SLS 2025:

Cleveland (EUA) – 9 de agosto

Paris (Roland Garros, França) – 11 de outubro

Super Crown (São Paulo) – Data a confirmar

🥇 Classificação final – Feminino

Rayssa Leal (Brasil): 21.8 🏆 Gabriela Mazetto (Brasil): 14.0 Duda Ribeiro (Brasil): 13.7 Isabelly Ávila (Brasil): 12.7 Margielyn Didal (Filipinas): 9.6 Marina Gabriela (Brasil): 7.3

🥇 Classificação final – Masculino

Felipe Gustavo: 27.1 🏆 Giovanni Vianna: 27.0 Gabryel Aguilar: 24.8 Felipe Mota: 17.9 Lucas Rabelo: 17.0 Ivan Monteiro: 16.8 Matheus Mendes: 15.2 Luan Oliveira: 8.2 Dominic Walker: 7.7

