Governo brasileiro reage a tarifa de 50% imposta por Trump

O governo federal afirmou que vai trabalhar para reverter a imposição de tarifas comerciais sobre as exportações do Brasil aos Estados Unidos, anunciada na quarta-feira (9) pelo presidente Donald Trump.

“Nós vamos trabalhar para reverter isso, porque não tem sentido essa tarifa. Ela, inclusive, prejudica também o consumidor norte-americano. Nós entendemos que ela é inadequada, ela não se justifica. Vamos recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC)”, declarou o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, neste domingo (13), após a inauguração do Novo Viaduto de Francisco Morato, em São Paulo.

Brasil estuda reação com setor privado e Lei de Reciprocidade

Segundo Alckmin, o governo se reunirá nos próximos dias com representantes do setor privado. Também está sendo considerada a aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica, sancionada em abril. A norma permite suspender concessões comerciais, de investimentos e obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual quando outro país ou bloco adotar medidas unilaterais que prejudiquem a competitividade brasileira.

“Os Estados Unidos têm conosco superávit na balança comercial, tanto de serviços quanto de bens. O Brasil não é problema para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm déficit na sua balança. E o Brasil e os Estados Unidos têm uma integração produtiva. Nós temos 200 anos de amizade com os Estados Unidos. Então, não se justifica e o mundo econômico precisa de estabilidade e de previsibilidade”, disse Alckmin.

Trump vincula tarifa a julgamento de Bolsonaro no STF

O presidente norte-americano anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil. A medida passa a valer a partir do dia 1º de agosto. Em carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trump justificou a decisão citando o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

Trump também mencionou ordens judiciais do STF contra apoiadores de Bolsonaro que vivem nos Estados Unidos, além de supostos “ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres” e “violações à liberdade de expressão dos americanos”.

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma Caça às Bruxas que deve acabar imediatamente!”, escreveu Trump.

Governo anuncia IPI zero para carros sustentáveis produzidos no Brasil

Alckmin também destacou o início da aplicação da alíquota zero do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para carros sustentáveis. A medida, assinada na quinta-feira (10) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, busca reduzir o preço de veículos de entrada em até R$ 12 mil.

“Isso pode reduzir o preço do carro de entrada em R$ 10.000, R$ 12.000. É uma medida importante que ajuda a população a ter acesso àquele carro mais barato e sustentável, um carro que não polui. Privilegia a eficiência energética, a questão da sustentabilidade e também é social”, afirmou Alckmin.

A isenção do IPI integra o Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação (Mover), que visa à descarbonização da frota automotiva nacional. Para ter direito ao benefício, o veículo precisa:

emitir menos de 83g de CO₂ por quilômetro rodado;

ser fabricado no Brasil, incluindo motor, soldagem, pintura e montagem;

ter mais de 80% de materiais recicláveis;

se enquadrar como carro compacto (veículo de entrada).

Leia mais: Trump anuncia tarifa de 30% sobre produtos do México e da UE

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱