Chelsea goleia PSG e conquista Mundial com show de Cole Palmer

Meia marca dois gols, dá assistência e lidera vitória por 3 a 0 no MetLife Stadium

O Chelsea deu uma verdadeira aula de futebol ao vencer o PSG por 3 a 0 na grande final do Mundial de Clubes da FIFA 2025, disputada neste domingo (13), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. O destaque foi Cole Palmer, que brilhou com dois gols e uma assistência para João Pedro, em partida acompanhada por mais de 81 mil pessoas.

A vitória consagra a equipe inglesa como campeã mundial pela segunda vez e frustra a temporada quase perfeita do time francês comandado por Luis Enrique.

Como foi a campanha do Chelsea até o título

O Chelsea terminou o torneio com apenas uma derrota, justamente para o Flamengo, ainda na fase de grupos. Confira os resultados dos Blues até a final:

Chelsea 2×0 Los Angeles FC

Chelsea 1×3 Flamengo

Chelsea 3×0 Espérance

Chelsea 4×1 Benfica

Chelsea 2×1 Palmeiras

Chelsea 2×0 Fluminense

Chelsea 3×0 PSG

Palmer brilha e decide a final

O 1º tempo foi quase perfeito para os ingleses. Palmer abriu o placar aos 21 minutos após jogada de Malo Gusto. O camisa 10 ampliou aos 29, recebendo lançamento de Colwill, driblando a defesa francesa e batendo no canto.

Aos 42 minutos, Palmer apareceu como garçom: conduziu pelo meio e serviu João Pedro, que, com uma cavadinha, fez o terceiro gol.

O PSG tentou reagir no segundo tempo, mas parou em grande atuação do goleiro Sánchez. Nervosos, os franceses ainda tiveram João Neves expulso por puxar o cabelo de Cucurella.

Ficha técnica – Chelsea 3×0 PSG

Data: 13/07/2025

13/07/2025 Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA) Público: 81.118

81.118 Gols: Palmer (21’ e 29’ do 1ºT); João Pedro (42’ do 1ºT)

Palmer (21’ e 29’ do 1ºT); João Pedro (42’ do 1ºT) Cartões vermelhos: João Neves (PSG)

João Neves (PSG) Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

Chelsea: Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Reece James (Dewsbury-Hall), Enzo Fernández (Andrey Santos); Palmer, Pedro Neto (Nkunku), João Pedro (Delap). Técnico: Enzo Maresca.

PSG: Donnarumma; Hakimi (Mayulu), Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz (Zaire-Emery); Doué (Gonçalo Ramos), Kvaratskhelia (Barcola), Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

