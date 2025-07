Motorista de app perde controle e carro despenca em barranco em Manaus

Na tarde deste domingo (13), um motorista de aplicativo perdeu o controle do carro e despencou em um barranco na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. O acidente envolveu um Fiat Mobi que transportava quatro passageiros: duas idosas e dois jovens.

Desvio para evitar colisão provocou queda

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), o motorista relatou que um veículo à frente realizou um retorno inesperado. Para evitar uma colisão, ele desviou rapidamente, mas acabou perdendo o controle do carro e caiu na ribanceira. O impacto provocou danos significativos ao veículo.

Vítimas foram socorridas pelo Samu

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local pouco depois do acidente. As vítimas receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas a hospitais da região. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde delas.

O caso reforça a importância de manter a atenção no trânsito e agir com cautela diante de situações imprevistas. A PM-AM segue investigando as circunstâncias que levaram ao acidente para esclarecer todos os detalhes.

