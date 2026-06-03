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Evento cristão terá concentração na Praça da Saudade e caminhada até o Sambódromo com programação de fé, música e celebração

Manaus se prepara para receber a 32ª edição da Marcha Para Jesus, que acontece no sábado (6). O evento cristão terá como tema “Clamor por Manaus, Amazonas e Brasil”, inspirado na passagem bíblica de Jeremias 33:3.

A organização espera reunir milhares de pessoas em um grande ato público de fé, oração e adoração, com participação de igrejas evangélicas de diferentes denominações.

Concentração e percurso da Marcha

A programação começa às 12h, na Praça da Saudade, onde os participantes farão a concentração inicial. Em seguida, às 15h, os fiéis seguem em caminhada até o Sambódromo de Manaus.

No local, o público acompanha uma programação especial com momentos musicais, ministrações e ações evangelísticas ao longo da noite.

Além disso, o evento contará com um momento cívico, incluindo a execução do Hino Nacional e do Hino da Cidade de Manaus, interpretados pelo tenor amazonense Miqueias William.

OMEAM celebra 40 anos durante a edição 2026

Nesta edição, a Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas (OMEAM) também comemora 40 anos de fundação. A entidade reforça sua atuação na unidade da igreja evangélica no estado e no desenvolvimento de ações sociais e espirituais ao longo das últimas quatro décadas.

O que é a Marcha Para Jesus

A Marcha Para Jesus é um movimento cristão internacional que promove manifestações públicas de fé, louvor e evangelização. O evento acontece em diversas cidades do Brasil e do mundo e reúne famílias, jovens e lideranças religiosas.

Em Manaus, a Marcha já integra o calendário oficial de eventos religiosos e mobiliza milhares de pessoas todos os anos, reforçando mensagens de fé, união, esperança e valorização da família.

Objetivo do evento

A Marcha Para Jesus tem como principal objetivo declarar publicamente a fé cristã e fortalecer a união entre igrejas evangélicas.

Além disso, o evento incentiva valores como paz, solidariedade, amor ao próximo e esperança. Outro destaque é a valorização da cultura gospel no Amazonas, com espaço para músicos, bandas e ministérios locais.

Organização prevê edição histórica

Segundo o presidente da OMEAM, pastor Sadi Caldas, a expectativa é de uma das maiores edições já realizadas em Manaus.

“Estamos preparando uma grande celebração de fé para Manaus. A Marcha Para Jesus representa unidade, oração e esperança para o nosso povo. Além das atrações nacionais, estamos valorizando os talentos locais que têm desempenhado um papel importante na evangelização através da música e do ministério. Nossa expectativa é reunir milhares de pessoas em um grande clamor pelo Amazonas e pelo Brasil”, afirmou o pastor.

Participação internacional na programação

A edição de 2026 contará ainda com participação internacional dos pastores James Shoi e Riley Shim, da Coreia do Sul. Eles participarão de momentos de oração e ministração no Sambódromo durante a programação.

Expectativa do público e valorização da cultura gospel

Entre os participantes, a estudante Ana Beatriz Souza, de 22 anos, destacou a importância do evento para sua vida espiritual.

“É um momento muito especial para todos nós cristãos. Todos os anos participo da Marcha e sempre volto renovada espiritualmente. Estou feliz em ver os ministérios locais sendo valorizados junto com atrações nacionais”, disse.

O músico Daniel Oliveira também ressaltou o impacto do evento para artistas locais.

“A Marcha Para Jesus mostra a força da juventude cristã e da música gospel local. É muito importante ver artistas da nossa terra tendo espaço em um evento tão grande. Isso incentiva novos talentos e fortalece ainda mais a cultura cristã no Amazonas”, comentou.

Atrações confirmadas

Entre as atrações confirmadas estão Lukas Agostinho, DD Júnior, Mia Lohanny, Banda Templos, Ministério Boas Novas, Banda Cord’s, Eterna Morada, Fernando Kids, Tenor Miqueias William e o DJ Look, que se apresenta nos intervalos da programação, além de outras bandas locais.

Reuniões reforçam segurança e organização

A organização da Marcha Para Jesus 2026 realiza reuniões estratégicas no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Os encontros envolvem representantes da Prefeitura de Manaus, Governo do Amazonas e instituições parceiras.

Durante as reuniões, os participantes discutem temas como segurança pública, mobilidade urbana, logística e estrutura do evento.

O coordenador da OMEAM/CICC, pastor João Costa, reforçou o compromisso com a organização do evento.

“Estamos prontos para servir e, com a graça de Deus, vamos realizar uma das maiores Marchas Para Jesus da história de Manaus, com toda a segurança e organização que a população merece”, destacou.

A Marcha Para Jesus 2026 é realizada pela OMEAM, com apoio do Governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus.

Coletiva de imprensa

A OMEAM realiza coletiva de imprensa na próxima quarta-feira (3), na sede administrativa da Semulsp, na avenida Brasil, nº 1335, bairro Compensa, às 8h.

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