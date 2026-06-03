Amazonas Shopping

Amazonas Shopping participa de ação nacional da ALLOS e mobiliza clientes e lojistas em apoio a famílias em vulnerabilidade social

Em Manaus, o Amazonas Shopping participa de uma campanha nacional de arrecadação de alimentos que segue até o dia 21 de junho. A ação integra as comemorações pelos 35 anos do empreendimento e mobiliza clientes, lojistas e colaboradores em um gesto de solidariedade.

A iniciativa faz parte de uma campanha promovida pela ALLOS, empresa responsável pela administração do centro de compras, e busca atender famílias em situação de vulnerabilidade social.

Ponto de coleta recebe doações no shopping

As doações podem ser entregues no ponto de coleta instalado no 2º piso do Amazonas Shopping, ao lado do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Além disso, os alimentos arrecadados serão destinados a uma comunidade ribeirinha da região de Manaus, com apoio da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), contribuindo para o enfrentamento da insegurança alimentar.

Como incentivo à participação, quem doar qualquer item recebe uma ecobag da Livraria Leitura, apoiadora da campanha.

Shopping reforça papel social na iniciativa

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, destaca que a ação vai além do ambiente comercial e reforça o compromisso social do empreendimento.

“Mais do que um centro de compras, o Amazonas Shopping busca atuar como um agente de transformação social. A campanha é uma oportunidade para que clientes, lojistas e colaboradores contribuam com um gesto simples, mas que pode fazer diferença na vida de muitas famílias”, afirma.

Amazonas enfrenta alta insegurança alimentar

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em outubro de 2025, cerca de 330 mil pessoas ainda vivem em situação de fome no Amazonas.

Além disso, o estado registra a segunda maior taxa de insegurança alimentar grave do país, com 8% da população enfrentando privação severa de alimentos.

Campanha nacional amplia alcance

A campanha da ALLOS ocorre anualmente e vem ampliando sua abrangência a cada edição. Em 2026, a mobilização acontece em 46 shopping centers distribuídos por 14 estados brasileiros.

Dessa forma, a iniciativa reúne diferentes formatos de arrecadação, incluindo alimentos e agasalhos, de acordo com a realidade de cada região.

O Amazonas Shopping integra o grupo de empreendimentos que atuam na frente de arrecadação de alimentos nesta edição nacional.

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