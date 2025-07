Famílias ribeirinhas afetadas pela cheia recebem ajuda humanitária em Manaus

O prefeito de Manaus em exercício, Renato Junior, deu início, nesta segunda-feira (14), à nova fase da operação “Cheia 2025”, com a distribuição de cestas básicas, kits de higiene, limpeza, colchões e água potável para mais de 2.260 famílias afetadas pela subida dos rios. A ação alcançará 37 comunidades e nove bairros da capital, com logística terrestre e fluvial.

Uma das localidades atendidas foi a comunidade São Francisco Mainã, no Lago do Puraquequara, onde vive o agricultor e ex-pescador Raimundo Flores Brasil, 72 anos. Após enfrentar a seca de 2023, ele agora vê a cheia avançar sobre sua pequena roça.

Durante a coletiva, Renato Junior ressaltou que, mesmo sem decreto de calamidade, a Prefeitura de Manaus atua com intensidade, mobilizando estrutura própria e diversas secretarias.

“Não decretamos calamidade, mas agimos como se estivéssemos dentro dela. Com orçamento próprio. Com compromisso”, afirmou.

Ao lado de secretários e parceiros como a Marinha do Brasil e a Águas de Manaus, o prefeito em exercício destacou que os impactos da cheia de 2025 foram menores que em anos anteriores, graças à prevenção e organização.

A Prefeitura de Manaus adotou ações estruturais desde o início de 2025 para reduzir os impactos da cheia. Entre elas:

“O FMS, com a Semasc, tem visitado as comunidades diariamente. Todas vão receber seus kits e cestas básicas”, afirmou Viviana Lira , presidente do FMS.

A logística envolve transporte fluvial e terrestre, com apoio da Marinha e da Águas de Manaus. Nesta nova etapa, serão distribuídos:

A operação chega a locais de difícil acesso, como comunidades nos rios Negro e Amazonas.

A gestão também atua em escolas afetadas pela cheia, com reparo elétrico, novos ar-condicionados e manutenção de transporte escolar.

Renato Junior concluiu a visita reforçando que a atuação da Prefeitura vai além da capital asfaltada.

“Nossa origem é ribeirinha, periférica. A gente sabe o que é enfrentar a dor com dignidade. Onde houver um cidadão manauara, temos o dever de estar com ele. Com as mãos cheias, com o coração aberto, com os olhos nos olhos”, finalizou.

Leia mais:

Vítimas de maus-tratos, crianças moravam em casa cheia de baratas e lixo em Manaus