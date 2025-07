Minha Casa Minha Vida terá R$ 18 bilhões em 2025

O governo federal destinou R$ 18 bilhões ao programa Minha Casa Minha Vida em 2025, o maior orçamento da história do programa. O valor representa um aumento de 31% em relação ao ano anterior e deverá impulsionar a contratação de novas unidades, principalmente nas Faixas 1, 2 e 3. Paulo Antônio Kucher, o vice-presidente comercial da Lyx Empreendimentos, uma das maiores incorporadoras do sul do país, vê a ampliação como um marco para o setor.

Esses novos recursos do governo devem acelerar a construção e entrega de imóveis populares em regiões urbanas e metropolitanas. O investimento contempla subsídios diretos, aportes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e verbas para obras em andamento. “Esse volume de recursos dá previsibilidade para o setor. Com um orçamento desse porte, é possível planejar lançamentos com segurança, viabilizar mais terrenos e garantir condições acessíveis para as famílias”, afirma Kucher.

O programa Minha Casa Minha Vida, relançado em 2023, passou a atender também famílias com renda de até R$ 12 mil (Faixa 4), além das faixas tradicionais. Para a Lyx, a medida reforça o papel estratégico da habitação popular como motor da construção civil e da economia. A empresa prevê crescimento nas operações no Paraná e Rio Grande do Sul, com novos lançamentos e fortalecimento da presença em cidades de médio porte.

Déficit Habitacional

O aumento histórico no orçamento do Minha Casa Minha Vida para 2025 representa um passo decisivo para enfrentar o déficit habitacional do Brasil, estimado em mais de 5,8 milhões de moradias. Ao ampliar os recursos destinados à construção e entrega de imóveis populares, o programa reforça sua função social ao atacar uma das maiores carências estruturais do país: o acesso à moradia digna.

Para empresas como a Lyx, que atuam diretamente nesse segmento, esse investimento público é essencial para acelerar projetos, ampliar a cobertura em regiões urbanas e contribuir de forma concreta para a redução dessa lacuna histórica. Além da entrega de imóveis, o programa impulsiona o emprego no setor e a mobilização de cadeias produtivas locais.

“Trabalhamos com a convicção de que cada novo projeto tem impacto direto na vida das pessoas. O aumento no orçamento mostra que o Brasil prioriza a habitação social, e isso nos motiva a seguir construindo com responsabilidade e visão de futuro”, destaca Kucher.

Segmento

A Lyx Participações e Empreendimentos se destaca como uma empresa consolidada no segmento da construção residencial. É uma das principais incorporadoras do programa Minha Casa Minha Vida no Estado do Paraná e está lançando os primeiros empreendimentos no Rio Grande do Sul.

