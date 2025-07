Em Manaus, alvará de construção pode ser emitido em até 10 minutos

Em até 10 minutos, obras em Manaus já podem receber alvará de construção emitido pelo sistema digital da Prefeitura. Entre fevereiro e junho de 2025, mais de 6.500 metros quadrados de novas construções foram licenciados por meio do Alvará de Construção Mais Fácil (ACMF), operado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

No período, foram expedidos 29 alvarás no novo formato, com tempo médio de emissão de apenas 10,03 minutos — o menor deles, em apenas 1 minuto.

Para o formato de alvará convencional, o tempo médio pode chegar até a 21 dias, em razão de análise pelas equipes técnicas.

O ACMF inaugurou uma modalidade no licenciamento urbanístico da capital, automatizada, on-line e autodeclaratória para obras de até 750 metros quadrados, com, no máximo, quatro pavimentos, dos tipos 1 e 2 (baixo impacto). As obras podem ser unifamiliar, multifamiliar, comercial, serviços, industrial e de uso misto.

“Com a gestão do prefeito David Almeida, Manaus ganhou esta grande transformação para o licenciamento urbano, reafirmando que o ACMF é realmente mais fácil, mais rápido e mais econômico, porque oferece um desconto de 20% no pagamento à vista”, contabiliza o diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente.

Automatização

Os documentos expedidos foram totalmente automatizados, realizados de forma on-line e com os recursos previstos na legislação, incluindo descontos de pagamento das taxas.

O sistema tem mais de 300 pessoas treinadas por profissionais do Implurb, para usar o procedimento, que permite ao requerente, devidamente habilitado, que possa ter um tempo médio em até duas horas para emitir o alvará (incluindo neste prazo a emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), o pagamento da taxa e a baixa no sistema bancário).

“São projetos que duraram menos de duas horas para que o interessado alimentasse o sistema, fizesse o preenchimento dos dados e emitisse o boleto. É uma ferramenta superamigável e já treinamos mais de 300 profissionais, construindo uma nova dinâmica na prefeitura. O tempo depende do usuário, uma vez que o sistema é todo automatizado e parametrizado com as leis urbanas e o Plano Diretor”, ressaltou Valente.

Cadastro

Para ter acesso ao sistema, os profissionais habilitados a fazer os licenciamentos no modelo autodeclatório, arquitetos e engenheiros, vão precisar ter credenciamento do responsável técnico, usando certificado digital (token). Os certificados funcionam em sistema operacional Windows.

Podem ser responsáveis técnicos de projetos do ACMF os profissionais legalmente habilitados. Eles farão, inicialmente, o cadastro no sistema, informando dados básicos de identificação, endereço de correspondência e contato. O sistema, em si, é muito intuitivo e simples, dependendo da inclusão dos dados da obra.

Com fluxo contínuo para preenchimento simples e tendo uma sequência lógica de análise e inclusão de documentos solicitados, o sistema do novo alvará tem itens parametrizados do Plano Diretor, como afastamento, gabarito, taxa de ocupação, permeabilidade, vaga de estacionamento, entre outros itens em vigor.

Por ser autodeclaratório, todas as informações são de responsabilidade dos técnicos que assinam o projeto. Caso se observem declarações falsas ou omissões de informações relevantes, será oficiado ao Conselho de Arquitetos e Urbanistas do Amazonas (CAU-AM) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) para apuração da responsabilidade profissional, bem como será informada a autoridade policial para apurar casos que configurem ato ilícito. Durante o processo, é permitida a substituição de responsável técnico.

Descontos

Além do ineditismo da automação para o licenciamento urbanístico, o ACMF tem desconto de 20%, a partir do Decreto 5.750, assinado pelo prefeito David Almeida. Os descontos serão concedidos, exclusivamente, para os pagamentos em parcela única.

(*) Com informações da assessoria

