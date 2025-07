Governo Federal firma acordo para retomar pavimentação da BR-319

O Governo Federal deu um novo passo rumo à retomada das obras de pavimentação da BR-319, estrada que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO) e tem parte de seu trajeto intransitável há mais de três décadas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro dos Transportes, Renan Filho, firmaram um acordo para viabilizar a repavimentação do chamado “Trecho do Meio”, de 400 km, considerado o ponto mais crítico da rodovia.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (15) e integra um pacote de medidas batizado de “Plano BR-319”, que busca conciliar infraestrutura com proteção ambiental na região amazônica. O eixo central do plano é a realização de uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), que será conduzida por uma consultoria independente, contratada pela estatal Infra S.A. A previsão é de que o estudo seja concluído em até oito meses.

O trecho compreendido entre os km 250 e 655 está praticamente abandonado desde o final dos anos 1980. Embora diversas iniciativas tenham tentado viabilizar a obra desde então, todas esbarraram em questões ambientais e disputas judiciais.

A ministra Marina Silva destacou que não é contrária à pavimentação, mas defende que ela seja feita de forma responsável. “Quando se faz uma estrada, são destruídos de 30 a 50 km de floresta em cada lado”, alertou, citando a BR-163 como exemplo do impacto ambiental sem controle.

Corredor sustentável

O plano prevê a criação de unidades de conservação em ambos os lados da BR-319, ações de regularização fundiária e apoio às comunidades locais. A proposta é transformar o corredor viário em um eixo de desenvolvimento sustentável, com presença constante do Estado para garantir fiscalização, monitoramento e controle do desmatamento.

Construída entre 1968 e 1972, durante o regime militar, a BR-319 tem extensão total de 918 km. Em 2022, o Ibama chegou a conceder Licença Prévia para o início das obras, mas a autorização foi suspensa pela Justiça Federal, após ação movida pelo Observatório do Clima. O governo informou que pretende recorrer da decisão.

No ano passado, o Ministério dos Transportes criou um Grupo de Trabalho para discutir alternativas viáveis. O relatório final, divulgado em junho de 2024, concluiu que a repavimentação é tecnicamente possível, desde que associada a medidas socioambientais rigorosas.

Com o novo acordo, o governo busca destravar um dos projetos rodoviários mais controversos da região amazônica, tentando equilibrar os desafios da integração logística com os compromissos ambientais firmados nacional e internacionalmente.

*Com informações da Folha de São Paulo

