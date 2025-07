Espetáculo ‘Ubu’ será apresentado gratuitamente em Manaus

Em Manaus, o espetáculo “Ubu: o que é bom tem que continuar!”, dos grupos potiguares Clowns de Shakespeare, Grupo Facetas e Grupo Asavessa, será apresentado gratuitamente nesta quinta-feira (17), às 19h, no Largo de São Sebastião, no Centro Histórico, e no domingo (20), às 16h, no Parque das Tribos, na Maloca dos Povos Indígenas, localizada na Rua Rio Purus, 180, no Tarumã.

As apresentações integram a Caravana Transpetro Ubu em Movimento, que percorre três regiões do Brasil — Norte, Centro-Oeste e Sudeste — com peças teatrais, oficinas e sessões de cinema itinerante até outubro.

Ubu em Embustônia: uma crítica atual com humor

A mais recente obra das companhias do Rio Grande do Norte tem como ponto de partida os personagens Pai e Mãe Ubu, da clássica peça Ubu Rei, de Alfred Jarry, e suas armações absurdas em busca de poder.

Em “Ubu: O que é bom tem que continuar!”, os personagens são transportados para um lugar fictício com ares latino-americanos, chamado Embustônia, onde seguem sua saga alucinada por poder.

Desde sua estreia, em outubro de 2022, a montagem já soma cerca de 100 apresentações, passando por grandes centros urbanos, comunidades indígenas, quilombolas e periferias. O espetáculo também já foi apresentado em espanhol na Colômbia e no México.

Elenco e equipe criativa

O elenco conta com Caju Dantas, Diogo Spinelli, José Medeiros, Paula Queiroz e Rodrigo Bico. A direção e dramaturgia são de Fernando Yamamoto, com figurino de Marcos Leonardo e cenografia assinada por Yamamoto e Rafael Telles. A trilha sonora tem composições de Marco França e letras do diretor, com contribuição musical de Ernani Maletta, que também assina a música “Marcha Da Votação”.

A produção envolve ainda Camilla Custódio (colaboração dramatúrgica), Talita Yohana (produção), Renata Kaiser (coordenação), Ana Paula Medeiros (consultoria para Lei Rouanet) e Val Queiroz (desenvolvimento web).

Etapa Norte da Caravana

A Caravana começou sua jornada pelo Amazonas em 13 de julho, com programação gratuita em Coari e Manaus. Além do espetáculo teatral, foram oferecidas oficinas com o tema “Princípios do Teatro Popular e de Rua” e sessões do média-metragem “Um filme sem fim”, dirigido por Carito Cavalcanti, sobre os 30 anos dos Clowns de Shakespeare.

Cultura e transformação social

Com patrocínio da Transpetro, via Programa Transpetro em Movimento, e do Ministério da Cultura, o projeto busca promover acesso à cultura e inclusão social em mais de dez municípios brasileiros.

A Transpetro, além de atuar na logística de petróleo e derivados, investe no fomento à cultura, ao esporte, meio ambiente e cidadania, com o objetivo de gerar impacto positivo de norte a sul do Brasil.



