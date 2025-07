Neymar decide e Santos derrota Flamengo na Vila Belmiro

Atacante garante vitória do Santos por 1 a 0 no Brasileirão

O atacante Neymar decidiu e o Santos derrotou o Flamengo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (16) no estádio da Vila Belmiro, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Com o revés, o Rubro-Negro da Gávea, que tem 27 pontos conquistados, pode ser ultrapassado tanto pelo Bragantino, que mede forças com o São Paulo nesta quarta, ou pelo Cruzeiro, que enfrenta o Cruzeiro na próxima quinta-feira (17) no estádio do Maracanã.

Apesar de o Flamengo ter maior volume de jogo, o Santos contou com a qualidade individual de Neymar para sair com a vitória. O camisa 10 da Vila Belmiro marcou seu gol já aos 38 minutos do segundo tempo, quando recebeu passe de Guilherme, se livrou da marcação de Léo Pereira e de Varela, e bateu para o fundo do gol defendido pelo argentino Rossi.

Com a vitória o Santos sobe para a 14ª posição da classificação com 14 pontos, se afastando da zona do rebaixamento.

