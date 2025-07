Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com carro em cruzamento de Manaus

Acidente ocorreu em um cruzamento no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus

Um carro colidiu com uma motocicleta na manhã desta quinta-feira (17) e deixou dois feridos no cruzamento das ruas Dr. Dalmir Câmara e Senador Cunha Melo, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

O acidente ocorreu quando o veículo seguia no sentido Avenida São Jorge e atingiu a moto que trafegava pela Dr. Dalmir Câmara, via que conta com sinalização de alerta.

Com o impacto, o motociclista e a passageira foram arremessados e caíram próximos à calçada. A mulher sofreu fraturas no braço e na perna. A frente do carro ficou danificada.

Uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local prestou os primeiros socorros até a chegada do Samu, que levou as vítimas para uma unidade de saúde.

Moradores afirmam que acidentes são frequentes no cruzamento, mesmo com a sinalização.

Leia mais:

